Отпуск обернулся кошмаром: туристка впала в кому после отдыха на Крите

Туристка заразилась опасной инфекцией во время отдыха на Крите и впала в кому, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Sun, 57-летняя британка Донна Джоблинг отправилась с мужем в отель "все включено" за 1500 евро, но спустя несколько дней оказалась в реанимации. Врачи в больнице Ираклиона диагностировали у нее болезнь легионеров. Это опасная инфекция, вызывающая тяжелую дыхательную недостаточность. Женщину, страдающую, помимо прочего, эпилепсией, ввели в искусственную кому 11 июня.

Издание отмечает, что причиной заражения могла стать вода в отеле. Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний настоятельно рекомендовал отелям на Крите тщательно проверять и очищать системы водоснабжения, именно она нередко становится источником заражения.

Недавние проверки по всему острову выявили повышенное содержание бактерий легионеллы.

Ранее мы сообщали, что женщина вернулась из Таиланда с червем, поселившимся в ее ноге.