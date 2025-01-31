#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
518.14
537.57
5.27
Мир

Рианна побывала на суде, где на скамье подсудимых оказался отец ее сыновей

Рианна побывала на суде, где на скамье подсудимых оказался ее возлюбленный, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 23:55 Фото: Facebook/Rihanna
Барбадосская певица Рианна посетила судебное заседание по делу американского рэпера Ракима Ателастона Майерса, более известного как A$AP Rocky, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Forbes, артистка пришла в суд раньше большинства зрителей. Во время слушания она сидела между мамой и сестрой своего возлюбленного. Комментариев о рэпере она не давала.

A$AP Rocky обвиняется в стрельбе из пистолета по другу в 2021 году. 36-летнему музыканту грозит до 24 лет тюрьмы, если присяжные признают его виновным.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

Ранее сообщалось, что Рианна готовится к суду над отцом ее сыновей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
60 лет без сна: пожилой вьетнамский фермер поставил в тупик врачей
Мир
00:19, 01 февраля 2025
60 лет без сна: пожилой вьетнамский фермер поставил в тупик врачей
Паралич лица разбил звезду фильмов "Дюна" и "Олдбой" Джоша Бролина
Мир
22:41, 31 января 2025
Паралич лица разбил звезду фильмов "Дюна" и "Олдбой" Джоша Бролина
Видео "паучьего рая" шокировало жителей Бразилии
Мир
22:17, 31 января 2025
Видео "паучьего рая" шокировало жителей Бразилии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: