Рианна побывала на суде, где на скамье подсудимых оказался отец ее сыновей
Фото: Facebook/Rihanna
Барбадосская певица Рианна посетила судебное заседание по делу американского рэпера Ракима Ателастона Майерса, более известного как A$AP Rocky, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Forbes, артистка пришла в суд раньше большинства зрителей. Во время слушания она сидела между мамой и сестрой своего возлюбленного. Комментариев о рэпере она не давала.
A$AP Rocky обвиняется в стрельбе из пистолета по другу в 2021 году. 36-летнему музыканту грозит до 24 лет тюрьмы, если присяжные признают его виновным.
В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.
Ранее сообщалось, что Рианна готовится к суду над отцом ее сыновей.
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