#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
514.5
582.67
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
514.5
582.67
6.35
Культура и шоу-бизнес

Певица Шакира восхитила поклонников, исполнив свой легендарный хит

Певица Шакира восхитила поклонников, исполнив свой легендарный хит, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 16:29 Фото: Instagram/fallontonight
Известная колумбийская певица, автор песен и танцовщица Шакира (полное имя – Шакира Изабель Мебарак Риполь) спустя 20 лет исполнила с американским исполнителем Вайклефом Жаном легендарный хит "Hips Don’t Lie", сообщает Zakon.kz.

Это произошло на американском ночном ток-шоу The Tonight Show с Джимми Фэллоном.

"Шакира и Вайклеф Жан исполняют "Hips Don’t Lie" в честь 20-летия песни!" – говорится в описании ролика 7 мая 2025 года.

Поклонники 48-летней Шакиры сразу же сбежались под публикацией и осыпали певицу комплиментами:

  • "Королева".
  • "Гордость Барранкильи".
  • "Одна из величайших песен в мире!"
  • "6429 дней спустя они снова спели ее вместе".
  • "До сих пор такое же чувство, когда слушаешь эту песню! Королева!"
  • "Все так же потрясающе, как когда мы впервые услышали это. И они оба выглядят потрясающе!"

Отметим, что сингл "Hips Don’t Lie" (с английского переводится, как "Бедра не лгут") был выпущен 28 февраля 2006 года и получил много положительных отзывов от музыкальных критиков. Трек получил несколько наград и достиг №1 в чартах 55 стран, в том числе в американском чарте Billboard Hot 100, став ее первым синглом №1 в этой стране. Также он побил рекорд по количеству ротаций на радио в США. Песня была сертифицирована дважды платиновой Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA), где было продано более 3 млн копий. Продавшись тиражом более 10 млн экземпляров на рубеже десятилетия, трек стал самым продаваемым синглом XXI века.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 16:29
Завершился трехгодичный роман экс-звезды "Барселоны" Жерара Пике

В декабре 2024 года Шакира рассекретила имя друга, поддержавшего ее после расставания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Мама Сергея Лазарева шокировала звездного сына и довела его до слез
Культура и шоу-бизнес
15:55, Сегодня
Мама Сергея Лазарева шокировала звездного сына и довела его до слез
40-летняя Макпал Исабекова обратилась к своим поклонницам
Культура и шоу-бизнес
14:26, Сегодня
40-летняя Макпал Исабекова обратилась к своим поклонницам
Вера Брежнева поблагодарила жителей Алматы и Астаны
Культура и шоу-бизнес
12:53, Сегодня
Вера Брежнева поблагодарила жителей Алматы и Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: