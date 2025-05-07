Певица Шакира восхитила поклонников, исполнив свой легендарный хит
Это произошло на американском ночном ток-шоу The Tonight Show с Джимми Фэллоном.
"Шакира и Вайклеф Жан исполняют "Hips Don’t Lie" в честь 20-летия песни!" – говорится в описании ролика 7 мая 2025 года.
Поклонники 48-летней Шакиры сразу же сбежались под публикацией и осыпали певицу комплиментами:
- "Королева".
- "Гордость Барранкильи".
- "Одна из величайших песен в мире!"
- "6429 дней спустя они снова спели ее вместе".
- "До сих пор такое же чувство, когда слушаешь эту песню! Королева!"
- "Все так же потрясающе, как когда мы впервые услышали это. И они оба выглядят потрясающе!"
Отметим, что сингл "Hips Don’t Lie" (с английского переводится, как "Бедра не лгут") был выпущен 28 февраля 2006 года и получил много положительных отзывов от музыкальных критиков. Трек получил несколько наград и достиг №1 в чартах 55 стран, в том числе в американском чарте Billboard Hot 100, став ее первым синглом №1 в этой стране. Также он побил рекорд по количеству ротаций на радио в США. Песня была сертифицирована дважды платиновой Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA), где было продано более 3 млн копий. Продавшись тиражом более 10 млн экземпляров на рубеже десятилетия, трек стал самым продаваемым синглом XXI века.
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