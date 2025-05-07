Димаш Кудайберген сообщил радостную новость для фанатов
Фото: Instagram/ kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген запустил челлендж в преддверии премьеры клипа "Тау ішінде", которая состоится 15 мая в 20:00 по времени Астаны на его YouTube-канале, сообщает Zakon.kz.
Как сообщил артист 7 мая на своей странице в Instagram, участникам предлагается снять короткое видео (до 30 секунд) под трек "Тау ішінде" и опубликовать его в TikTok или Instagram с хэштегом #TauIshindeChallenge.
Конкурс стартует 8 мая и продлится до 25 мая. Автор самого просматриваемого и креативного ролика получит главный приз – поездку на один из сольных концертов Кудайбергена за рубежом. Победитель сможет выбрать город – Барселону, Берлин, Лондон или Ригу. Организаторы обещают оплатить перелет и проживание.
Итоги конкурса будут подведены 26 мая на фан-встрече в Алматы.
А ранее 40-летняя Макпал Исабекова обратилась к своим поклонницам.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript