40-летняя Макпал Исабекова обратилась к своим поклонницам

Известная казахстанская певица Макпал Исабекова сегодня, 7 мая 2025 года, поделилась лайфхаком, как лучше всего начать день, сообщает Zakon.kz.

Об этом 40-летняя мама двух деток рассказала в Instagram-Stories.

Фото: Instagram/makosyai

"Лучшее, просто лучшее начало дня, когда он начинается с йоги. Девочки, занимайтесь йогой, ваше тело будет благодарить вас", – написала Макпал, обращаясь к своим поклонницам.

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