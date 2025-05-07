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Культура и шоу-бизнес

40-летняя Макпал Исабекова обратилась к своим поклонницам

40-летняя Макпал Исабекова обратилась к своим поклонницам, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 14:26 Фото: Instagram/makosyai
Известная казахстанская певица Макпал Исабекова сегодня, 7 мая 2025 года, поделилась лайфхаком, как лучше всего начать день, сообщает Zakon.kz.

Об этом 40-летняя мама двух деток рассказала в Instagram-Stories.

Фото: Instagram/makosyai

"Лучшее, просто лучшее начало дня, когда он начинается с йоги. Девочки, занимайтесь йогой, ваше тело будет благодарить вас", – написала Макпал, обращаясь к своим поклонницам.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 14:26
Макпал Исабекова заинтриговала фанатов грустной историей

Ранее мы писали, что поклонники поддержали Макпал Исабекову после смелого признания.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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