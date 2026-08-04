Казахстанка хотела отсудить дом умершего отца спустя 14 лет: что решил суд

Попытка отсудить дом в Шымкенте спустя 14 лет после смерти владельца закончилась провалом. Кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций и разъяснил, почему пропущенное наследство нельзя вернуть, просто аннулировав документы других родственников, передает Zakon.kz.

Разбирательство развернулось между дочерью умершего в 2011 году мужчины и его матерью. Пенсионерка вовремя оформила дом на себя и позже завещала часть имущества другой родственнице.

Спустя годы выросшая дочь заявила, что в детстве осталась без доли, и потребовала признать все бумаги недействительными.

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с ее доводами и удовлетворили иск. Однако, кассационный суд пришел к иному выводу.

"По закону принять наследство необходимо в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Если этот срок пропущен, возможность его восстановления предусмотрена только через суд и лишь в исключительных случаях при наличии уважительных причин. По материалам дела дочь наследодателя более 14 лет не предпринимала никаких действий для принятия наследства, не просила восстановить пропущенный срок, не доказала, что фактически приняла наследство, путем проживания в наследственном доме", – сообщили в Кассационном суде по гражданским делам.

Истец объясняла пропуск тем, что на момент смерти отца была несовершеннолетней, а ее родители находились в разводе. Однако, кассационный суд указал, что в таких случаях интересы ребенка защищают его законные представители.

Доказательств того, что мать не могла сделать это или была ограничена в родительских правах, уважительных причин пропуска срока представлено не было.

Поэтому суд пришел к выводу, что отсутствие оформленных наследственных прав нельзя заменить требованием о признании недействительными других свидетельств о праве на наследство или завещания.

Кассационный суд отменил судебные акты и в удовлетворении требований отказал.

Ранее Верховный суд Казахстана принял нормативное постановление о некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании.