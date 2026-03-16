Григорий Лепс растрогал фанатов редкими кадрами с 90-летней мамой
Фото: Instagram/gvleps
Маме советского и российского эстрадного певца Григория Лепса исполнилось 90 лет, сообщает Zakon.kz.
Это событие они торжественно отпраздновали 15 марта 2026 года в Сочи, и артист поделился кадрами с мероприятия.
"В Сочи! Фото с места событий! Отмечаем 90-летие мамы!!!" – подписал он фото.
Поделился Лепс и другими, архивными, снимками. В том числе фотографией, на которой он совсем маленький.
"С днем рождения, Мама. С Юбилеем! 90 лет!!! Крепкого Здоровья!!! Спасибо за Все!!!" – подписал он их.
Подписчики певца засыпали его комментариями с поздравлениями мамы, а также благодарностями за сына:
- Низкий поклон маме и с праздником!
- Крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо ей за такого талантливого сына
- Счастливец! Нет ничего дороже Мамы, долгая Лета
- Крепкого здоровья. Как вы похожи на маму
- Долгих лет жизни, очень хорошо выглядит мама!!! Всего хорошего всей семье!
- Григорий, долгие лета радости и здравия вашей очаровательной мамулечке.
- Мама – это целый мир!!! Долгие лета. Храни Господь и Пресвятая Богородица Натэллу Семёновну. С праздником.
Другой российский певец Родион Газманов тоже порадовал подписчиков редкими фото с мамой – первой женой Олега Газманова.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript