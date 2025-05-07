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Культура и шоу-бизнес

Сыновья Розы Рымбаевой показали, как снимают новый клип

Артисты, фото, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 04:15 Фото: Instagram/aliokapov
Али Окапов и Мади Рымбаев показали фотографии со съемок клипа на песню "Atameken", сообщает Zakon.kz.

Сыновья казахстанской певицы и заслуженной артистки Розы Рымбаевой – Али Окапов и Мади Рымбаев опубликовали фотографии со съемок клипа Atameken.

"Atameken Backstage! Песня доступна на всех платформах! Видео доступно в Youtube!", – говорится в публикации братьев.

Интересно, что эту песню когда-то исполняла сама Роза Рымбаева, поэтому поклонники с восторгом отреагировали и на фотографии, и на песню:

  • Одна из песен, которая никогда не устареет!
  • Красавчики!
  • Блестящее исполнение!

Ранее Димаш Кудайберген сообщил радостную новость для фанатов.

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Аксинья Титова
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