Сыновья Розы Рымбаевой показали, как снимают новый клип

Али Окапов и Мади Рымбаев показали фотографии со съемок клипа на песню "Atameken", сообщает Zakon.kz.

Сыновья казахстанской певицы и заслуженной артистки Розы Рымбаевой – Али Окапов и Мади Рымбаев опубликовали фотографии со съемок клипа Atameken.

"Atameken Backstage! Песня доступна на всех платформах! Видео доступно в Youtube!", – говорится в публикации братьев.

Интересно, что эту песню когда-то исполняла сама Роза Рымбаева, поэтому поклонники с восторгом отреагировали и на фотографии, и на песню:

Одна из песен, которая никогда не устареет!

Красавчики!

Блестящее исполнение!

Ранее Димаш Кудайберген сообщил радостную новость для фанатов.