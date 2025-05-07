Сыновья Розы Рымбаевой показали, как снимают новый клип
Фото: Instagram/aliokapov
Али Окапов и Мади Рымбаев показали фотографии со съемок клипа на песню "Atameken", сообщает Zakon.kz.
Сыновья казахстанской певицы и заслуженной артистки Розы Рымбаевой – Али Окапов и Мади Рымбаев опубликовали фотографии со съемок клипа Atameken.
"Atameken Backstage! Песня доступна на всех платформах! Видео доступно в Youtube!", – говорится в публикации братьев.
Интересно, что эту песню когда-то исполняла сама Роза Рымбаева, поэтому поклонники с восторгом отреагировали и на фотографии, и на песню:
- Одна из песен, которая никогда не устареет!
- Красавчики!
- Блестящее исполнение!
Ранее Димаш Кудайберген сообщил радостную новость для фанатов.
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