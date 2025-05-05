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Культура и шоу-бизнес

"Наконец-то 40": Асель Сагатова отмечает юбилей

&quot;Наконец-то 40&quot;: Асель Сагатова отмечает юбилей, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 10:02 Фото: Instagram/pro.mandy
Сегодня, 5 мая 2025 года, известная казахстанская актриса Асель Сагатова отмечает личный праздник. Ей исполняется 40 лет. В связи с этим юбилярша поделилась своими ощущениями в новом возрасте, сообщает Zakon.kz.

Асель отметила, что "планировала сделать невероятный коллаж из архивных фото ко дню рождения – тех, которых никто еще не видел, или собрать видео".

"Но получилось как получилось: просто последнее селфи с телефона, просто я, просто – наконец-то 40. Так ждала, так было интересно – что там за порогом? Буду наблюдать. Внутри меня нет возраста – только миллионы событий, куча осознаний, море открытий. Это все еще путь, где с каждым шагом становится все интереснее, где за каждой мыслью прячется новое открытие. Живу, мечтаю, люблю, злюсь, расстраиваюсь, переживаю, радуюсь, разочаровываюсь, ошибаюсь – и все это прекрасно", – написала Сагатова.

Она поблагодарила "за все, за всех, за себя".

Коллеги по цеху, друзья и подписчики актрисы поздравили ее с днем рождения и пожелали здоровья:

  • "Красавица!"
  • "С днем рождения, Аселька! Здоровья главное и всего самого наилучшего!"
  • "С днем рождения, дорогая! Береги себя. Живи и радуйся. Счастья твоим деткам".
  • "С днем рождения! Аселька, пусть этот год откроет много интересного и нового для тебя".
  • "Моя жаным, с днем рождения тебя! Будь счастлива! Ты чудесная, умная, добрая, настоящая, преданная и талантливая! Спасибо, что ты у меня есть! Люблю!"
  • "Аселька! Так классно написала. Желаю тебе, чтобы твой путь был ярким и счастливым, чтобы все твои мечты воплощались самым прекрасным образом".

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