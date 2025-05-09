Умер режиссер фильмов "Пятьдесят оттенков серого" и клипов Мадонны

Американский режиссер Джеймс Фоули скончался в возрасте 71 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Hollywood Reporter, он ушел из жизни во сне в своем доме в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с раком мозга.

Фоули начал карьеру в 1980-х с работы над музыкальными клипами Мадонны, включая знаменитые Papa Don’t Preach и Live to Tell, а также снял фильм Кто эта девушка (1987) с участием певицы.

На его счету – культовая драма Гленгарри Глен Росс (1992) с Аль Пачино и Джеком Леммоном, триллер Страх (1996) с Марком Уолбергом и Риз Уизерспун, а также эпизоды популярных сериалов Твин Пикс, Карточный домик и Миллиарды.

Особую известность в последние годы ему принесли два фильма из трилогии "Пятьдесят оттенков серого". В его проектах снимались такие звезды, как Брюс Уиллис, Дастин Хоффман, Джин Хэкмен, Чжоу Юн-Фат и Рейчел Вайс.