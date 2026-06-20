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Мир

Умер режиссер сериалов "Друзья" и "Теория большого взрыва" Джеймс Берроуз

Джеймс Берроуз, режиссер, сериалы , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 09:34 Фото: Globallookpress
Джеймс Берроуз, режиссер американских сериалов "Друзья" и "Теория большого взрыва", умер в возрасте 85 лет, сообщает Zakon.kz.

Информацию о смерти опубликовала газета New York Times. Смерть режиссера подтвердили в США, однако пока неизвестна ее причина.

"19 июня скончался Джеймс Берроуз – мастер телевизионного ситкома, определивший облик этого жанра. Он считается одним из самых успешных режиссеров в истории телевизионной комедии, а его работы на протяжении десятилетий оставались популярными у зрителей по всему миру", – говорится в публикации.

За свою карьеру Джеймс Берроуз завоевал репутацию "Стивена Спилберга ситкомов", получив 11 премий "Эмми" и 47 номинаций за карьеру, охватившую пять десятилетий. Он выступил режиссером культовых ситкомов "Веселая компания", "Такси", "Друзья", "Теория большого взрыва". В общей сложности за свою сорокалетнюю карьеру Джеймс Берроуз срежиссировал более ста ситкомов, которые в свою очередь принесли ему прибыль в размере более полумиллиарда долларов.

Ранее стало известно, что ушел из жизни создатель саундтрека легендарной игры Doom Бобби Принс.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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