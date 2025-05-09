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Культура и шоу-бизнес

Алла Пугачёва посвятила пост Дню Победы в соцсетях

Артистка, певица, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 04:20 Фото: Instagram/alla_orfey
Покинувшая Россию певица Алла Пугачёва почтила память павших в боях Великой Отечественной войны солдат. 76-летняя артистка разместила в Instagram фото Вечного огня, сообщает Zakon.kz.

Судя по ракурсу съемки, фото сделала сама певица.

"Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых", – разместила Алла Борисовна надпись поверх фото.

Это строки из песни на стихи Ильи Резника "Скупимся на любовь" из репертуара самой Пугачёвой. Дополнять пост дополнительными словами певица не стала.

Подписчики артистки поздравили ее в ответ.

Ранее Динара Сатжан рассказала о своем прадеде и раскрыла секрет своей фамилии.

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Аксинья Титова
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