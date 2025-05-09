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Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан рассказала о своем прадеде и раскрыла секрет своей фамилии

Динара Сатжан рассказала о своем прадеде - герое ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 15:18 Фото: instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская журналистка, телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан рассказала, откуда произошла ее фамилия, сообщает Zakon.kz.

В День Победы Динара Сатжан на своей страничке в Instagram написала пост про своего прадеда Сатжана Токанова, который ушел на войну в возрасте 35 лет. Оказалось, что когда его призвали, он работал председателем колхоза Атасу, у него было трое сыновей: Амангельды, Хамзе и Далабай.

"Это было начало 42-го. Прабабушка Умитжан была беременна, и когда родилась дочь, она дала ей символичное имя – Орал (в переводе с казахского: вернись). 11 августа 1942 года домой пришла печальная весть: "Сатжан Токанов погиб". К счастью, это была недостоверная информация. Но апашка об этом не знала. Прадедушку тяжело ранили, долгое время он находился в госпитале. Восстановился и вернулся на поле боя. Дошел до Берлина. А уже в августе 45-го вернулся домой. Инвалидом третьей группы".Динара Сатжан

Теледива отметила, что жизнь продолжалась, ее прадед снова вышел на прежнюю работу. Был председателем родного аула до 49-го года. У него родились еще двое дочерей, а затем и сын.

"Когда вышел указ Президиума Верховного Совета СССР "О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья", в наши края были депортированы тысячи советских немцев. Среди них были две девочки-сироты Эльза и Эмма, которых наш дед Сатжан и бабушка Умитжан приютили в свой дом, воспитали и выдали замуж. К сожалению, я не успела увидеть своего прадеда. Он умер за год до моего рождения. Ему было 74 года".Динара Сатжан

Телеведущая добавила, что, по словам ее родных, Сатжан ата был очень харизматичным, активным и коммуникабельным человеком. Помог всем детям получить высшее образование. Всех женил.

Зульфия Габидуллина вместе с внучкой угостила казахстанцев конфетами в честь Дня Победы.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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