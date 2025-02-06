"Пишите мне в директ": Динара Сатжан стала членом совета при МВД и обратилась к казахстанцам

Сегодня, 6 февраля 2025 года, известная казахстанская журналистка, телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан поделилась со своими подписчиками в Instagram значимой новостью, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в Министерстве внутренних дел РК создали Совет по профилактике наркоправонарушений.

"Вместе с известными общественниками я тоже стала членом этого совета. Наркотики – наша общая беда. И, как правило, болезнь молодого и подросткового возраста. Наркодилеры пользуются наивностью молодых людей", – написала Динара Сатжан.

42-летняя журналистка напомнила, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил: "Борьба с наркотиками – вопрос сохранения нации".

"В течение этого года я буду делать материалы на эту тему. Начать хочу с интервью с наркологом. А также если у вас есть информация о наркотиках, каналах доставки или вы подозреваете, что кто-то рядом открыл нарколабораторию (говорят, там ужасный резкий химический запах), пишите мне в директ", – обратилась к казахстанцам Динара Сатжан.

По ее данным, в 2024 году в Казахстане были закрыты 64 нарколаборатории, а в январе этого года – 23.

"В основном, там готовили мефедрон. Это самый доступный наркотик (доза – 20 тыс. тенге). И самый простой и быстрый путь попасть в психбольницу. Попробовав однажды, человек становится заложником... В 2024 году в Казахстане было изъято 1,5 тонны наркотиков. Кто-то делает свой дьявольский "бизнес" на нашей нации", – подчеркнула Динара Сатжан.

Также в Совет по профилактике наркоправонарушений вошел Диас Ахметшарип – советник министра туризма и спорта РК по связям с общественностью и СМИ.

"Мы говорим наркотикам – нет! Вошел в Совет при МВД по профилактике наркопреступлений. Большая честь для меня! Приложу все усилия, чтобы оправдать высокое доверие руководства МВД РК! И после первого рабочего совещания в министерстве мы встретились со студентами ЕНУ им. Гумилева. Впереди очень много работы! Мы – за здоровое будущее нашего Казахстана!" – рассказал он, опубликовав фотографии.

Вместе с тем членом совета при МВД стал казахстанский силач, четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги Гиннесса и шестикратный рекордсмен РК Сергей Цырульников.

"Друзья, на протяжении многих лет мной велась работа с молодежью по профилактике наркотиков. Совместно с МВД РК мы провели десятки встреч по всей стране", – проинформировал спортсмен.

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5 февраля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел. Ержан Саденов проинформировал президента о криминогенной обстановке в стране и реализации органами внутренних дел принципа "Закон и Порядок". По итогам встречи президент дал ряд поручений главе МВД по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.