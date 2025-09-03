Динара Сатжан поделилась успехами своей дочери
Фото: Instagram/dinarasatzhan
2 сентября казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан разместила на своей странице в Instagram фото вместе с дочерью, сообщает Zakon.kz.
Теплые семейные фото сопровождали пост об успехах Дианы. Выяснилось, что она поступила в балетную школу.
"Академия балета держит в тонусе не только Диану, но и всю нашу семью", – подписала пост телеведущая.
Казахстанцы в комментариях поздравили Диану и Динару и пожелали отличной учебы:
- Динара воспитала прекрасных детей, абсолютно корректные, скромные, но трудолюбивые.
- Успехов Диане на большой сцене!
- Дианочка очень талантливая, успехов ей!
Ранее Динара Сатжан прокомментировала новый пост Баян Алагузовой с курорта.
