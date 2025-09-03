#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
539.55
627.55
6.7
Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан поделилась успехами своей дочери

Казахстанская журналистка и ее дочь, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 07:37 Фото: Instagram/dinarasatzhan
2 сентября казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан разместила на своей странице в Instagram фото вместе с дочерью, сообщает Zakon.kz.

Теплые семейные фото сопровождали пост об успехах Дианы. Выяснилось, что она поступила в балетную школу.

"Академия балета держит в тонусе не только Диану, но и всю нашу семью", – подписала пост телеведущая.

Казахстанцы в комментариях поздравили Диану и Динару и пожелали отличной учебы:

  • Динара воспитала прекрасных детей, абсолютно корректные, скромные, но трудолюбивые.
  • Успехов Диане на большой сцене!
  • Дианочка очень талантливая, успехов ей!

Ранее Динара Сатжан прокомментировала новый пост Баян Алагузовой с курорта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Кайрат Нуртас поразил поклонников необычным поступком
Культура и шоу-бизнес
04:30, 03 сентября 2025
Кайрат Нуртас поразил поклонников необычным поступком
Любовь Успенская заявила, что хочет умереть на сцене
Культура и шоу-бизнес
01:53, 03 сентября 2025
Любовь Успенская заявила, что хочет умереть на сцене
Китайские школьники продемонстрировали Токаеву игру на домбре
Культура и шоу-бизнес
16:27, 02 сентября 2025
Китайские школьники продемонстрировали Токаеву игру на домбре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: