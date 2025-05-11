Али Окапов отправился в байкерское путешествие из Алматы в Ташкент

Популярный казахстанский певец Али Окапов 11 мая на своей странице в Instagram опубликовал фото и видео со своего мотопутешествия по маршруту Алматы – Ташкент – Алматы, сообщает Zakon.kz.

На кадрах он позирует на мотоцикле в полной экипировке, остановившись на фоне открытого ландшафта. А на видео едет по трассе.

Певец сообщил, что проехал 1800 км.

Фото вызвало оживленную реакцию среди подписчиков, многие из которых отметили, что такой формат путешествия придает Окапову новый брутальный образ. Некоторые пользователи пожелали артисту удачи на дороге и безопасной поездки.

А ранее переживающая развод родителей дочь Алсу обратилась к певице.

