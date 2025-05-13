Супруга Кайрата Нуртаса резко ответила своим хейтерам за "уят"

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова сегодня, 13 мая 2025 года, не на шутку разозлила своих хейтеров в Instagram. При этом жена любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса нашла нужные слова, чтобы их поставить на место, сообщает Zakon.kz.

В Stories 37-летняя артистка рассказала, что на протяжении долгого времени занимается лечением зубов. Затем Жулдыз опубликовала видео, в котором предстала в белом пиджаке и мини-юбке. Оно как раз и разбудило ее недоброжелателей.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Абдукаримова показала, какие сообщения ей поступают от "уятменов":

"Почему вы одеваетесь так коротко?"

"Вы – мать четверых детей. Выбирайте одежду подлиннее".

"Кажется, стыдно оголяться так. Вообще, хорошо быть скромной".

"Вы определяете скромность человека по одежде?! Как же вас много... Хватит, на этом прекратим! Мой рассказ о зубах здешние опустили вниз. Давайте не касаться тем, которые ниже пояса, а то точно будет стыдно!" – заявила многодетная мама.

Также она добавила: "Скромность – простота, искренность, естественность, свобода!"

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

8 мая 2025 года Жулдыз Абдукаримова показала своих защитников.