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Культура и шоу-бизнес

Супруга Кайрата Нуртаса резко ответила своим хейтерам за "уят"

Супруга Кайрата Нуртаса резко ответила своим хейтерам за &quot;уят&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 17:16 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова сегодня, 13 мая 2025 года, не на шутку разозлила своих хейтеров в Instagram. При этом жена любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса нашла нужные слова, чтобы их поставить на место, сообщает Zakon.kz.

В Stories 37-летняя артистка рассказала, что на протяжении долгого времени занимается лечением зубов. Затем Жулдыз опубликовала видео, в котором предстала в белом пиджаке и мини-юбке. Оно как раз и разбудило ее недоброжелателей.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Абдукаримова показала, какие сообщения ей поступают от "уятменов":

  • "Почему вы одеваетесь так коротко?"
  • "Вы – мать четверых детей. Выбирайте одежду подлиннее".
  • "Кажется, стыдно оголяться так. Вообще, хорошо быть скромной".

"Вы определяете скромность человека по одежде?! Как же вас много... Хватит, на этом прекратим! Мой рассказ о зубах здешние опустили вниз. Давайте не касаться тем, которые ниже пояса, а то точно будет стыдно!" – заявила многодетная мама.

Также она добавила: "Скромность – простота, искренность, естественность, свобода!"

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

8 мая 2025 года Жулдыз Абдукаримова показала своих защитников.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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