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Культура и шоу-бизнес

"Нет предательства и лжи": 37-летняя супруга Кайрата Нуртаса обратилась к фолловерам

"Нет предательства и лжи": 37-летняя супруга Кайрата Нуртаса обратилась к фолловерам, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 13:43 Фото: Instagram/kair_n
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова накануне, 21 апреля 2025 года, поинтересовалась у своих подписчиков в Instagram, какой контент они хотели бы видеть на ее странице. В ответ фолловеры закидали жену Кайрата Нуртаса комплиментами и пожеланиями, сообщает Zakon.

Их 37-летняя актриса опубликовала в Stories. В частности, поклонники написали:

  • "Я вас люблю".
  • "Самая красивая".
  • "Оставайтесь такой же".
  • "Как бы вы не изменились, я всегда с вами".
  • "Каким бы вы контентом не делились, мне не скучно следить за вами".
  • "Так хочется отправить тебя туда, где нет предательства и лжи, чтобы счастлива была ты".

"Мои хорошие, спасибо вам за поддержку", – написала Жулдыз Абдукаримова, обращаясь к своим поклонникам.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

14 апреля 2025 года Жулдыз Абдукаримовой исполнилось 37 лет. В соцсетях актриса показала, как поздравили ее дети, и сообщила, что подруги устроили ей сюрприз. В связи с личным праздником к Жулдыз обратился Кайрат. Но поклонники звездной семьи под публикацией Нуртаса написали, что он поздно поздравил свою половинку с днем рождения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 13:43
Дети Кайрата Нуртаса устроили "сюрприз" на день рождения мамы

Позднее Жулдыз Абдукаримова поделилась видео, где прочла стихотворение великого мыслителя Шакарима Кудайбердиева, чем тронула Казнет.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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