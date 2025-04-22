"Нет предательства и лжи": 37-летняя супруга Кайрата Нуртаса обратилась к фолловерам

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова накануне, 21 апреля 2025 года, поинтересовалась у своих подписчиков в Instagram, какой контент они хотели бы видеть на ее странице. В ответ фолловеры закидали жену Кайрата Нуртаса комплиментами и пожеланиями, сообщает Zakon.

Их 37-летняя актриса опубликовала в Stories. В частности, поклонники написали:

"Я вас люблю".

"Самая красивая".

"Оставайтесь такой же".

"Как бы вы не изменились, я всегда с вами".

"Каким бы вы контентом не делились, мне не скучно следить за вами".

"Так хочется отправить тебя туда, где нет предательства и лжи, чтобы счастлива была ты".

"Мои хорошие, спасибо вам за поддержку", – написала Жулдыз Абдукаримова, обращаясь к своим поклонникам.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

14 апреля 2025 года Жулдыз Абдукаримовой исполнилось 37 лет. В соцсетях актриса показала, как поздравили ее дети, и сообщила, что подруги устроили ей сюрприз. В связи с личным праздником к Жулдыз обратился Кайрат. Но поклонники звездной семьи под публикацией Нуртаса написали, что он поздно поздравил свою половинку с днем рождения.

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Позднее Жулдыз Абдукаримова поделилась видео, где прочла стихотворение великого мыслителя Шакарима Кудайбердиева, чем тронула Казнет.