37-летняя супруга Кайрата Нуртаса показала своих защитников

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова сегодня, 8 мая 2025 года, похвасталась своими подросшими сыновьями, сообщает Zakon.kz.

Коллаж из четырех фотографий Нарула и Хана 37-летняя жена любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса опубликовала в Instagram-Stories.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"Мои защитники", – подписала снимок Абдукаримова.

А накануне она поздравила казахстанцев с праздником.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"Желаю новых достижений на благо нашей Родины – Республики Казахстан", – написала Жулдыз 7 мая.

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1 мая 2025 года Жулдыз Абдукаримова опубликовала серию Stories в Instagram, поделившись семейными сценами, которые происходят в их доме во время праздников.