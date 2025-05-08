37-летняя супруга Кайрата Нуртаса показала своих защитников
Фото: Instagram/kair_n
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова сегодня, 8 мая 2025 года, похвасталась своими подросшими сыновьями, сообщает Zakon.kz.
Коллаж из четырех фотографий Нарула и Хана 37-летняя жена любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса опубликовала в Instagram-Stories.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
"Мои защитники", – подписала снимок Абдукаримова.
А накануне она поздравила казахстанцев с праздником.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
"Желаю новых достижений на благо нашей Родины – Республики Казахстан", – написала Жулдыз 7 мая.
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