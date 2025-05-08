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Культура и шоу-бизнес

37-летняя супруга Кайрата Нуртаса показала своих защитников

37-летняя супруга Кайрата Нуртаса показала своих защитников, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 10:08 Фото: Instagram/kair_n
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова сегодня, 8 мая 2025 года, похвасталась своими подросшими сыновьями, сообщает Zakon.kz.

Коллаж из четырех фотографий Нарула и Хана 37-летняя жена любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса опубликовала в Instagram-Stories.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"Мои защитники", – подписала снимок Абдукаримова.

А накануне она поздравила казахстанцев с праздником.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"Желаю новых достижений на благо нашей Родины – Республики Казахстан", – написала Жулдыз 7 мая.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 10:08
Жулдыз Абдукаримова обратилась к поклонникам после просмотра дорамы

1 мая 2025 года Жулдыз Абдукаримова опубликовала серию Stories в Instagram, поделившись семейными сценами, которые происходят в их доме во время праздников.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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