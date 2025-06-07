Беременная супруга Кайрата Нуртаса резко ответила подписчице

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова сегодня, 7 июня 2025 года, рассказала своим подписчикам в Instagram, что прилетела в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Компанию беременной жене любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса составили дети – Алау и Хан. Кадрами, сделанными в самолете, 37-летняя Жулдыз поделилась в Stories.

Но одна из подписчиц написала: "Скажи, что тебе стало скучно и ты осталась без внимания".

"Насчет меня не переживайте. У меня есть мои дети, которые одаривают меня вниманием!" – резко ответила Абдукаримова.

Она также подчеркнула, что ее сыновья и дочери буквально осыпают ее и малыша заботой и вниманием.

Затем актриса отметила, что большинство поклонников призвали ее не обижаться на хейтеров. Жулдыз опубликовала одно из таких сообщений и пояснила, что она не обижается на недоброжелателей, так как желающих ей добра намного больше.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

3 июня 2025 года Жулдыз Абдукаримова опубликовала ролик с округлившимся животом. Позднее она высказалась о своевременности "седьмой" беременности.