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Культура и шоу-бизнес

Беременная супруга Кайрата Нуртаса резко ответила подписчице

Беременная супруга Кайрата Нуртаса резко ответила подписчице, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 16:28 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова сегодня, 7 июня 2025 года, рассказала своим подписчикам в Instagram, что прилетела в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Компанию беременной жене любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса составили дети – Алау и Хан. Кадрами, сделанными в самолете, 37-летняя Жулдыз поделилась в Stories.

Но одна из подписчиц написала: "Скажи, что тебе стало скучно и ты осталась без внимания".

"Насчет меня не переживайте. У меня есть мои дети, которые одаривают меня вниманием!" – резко ответила Абдукаримова.

Она также подчеркнула, что ее сыновья и дочери буквально осыпают ее и малыша заботой и вниманием.

Затем актриса отметила, что большинство поклонников призвали ее не обижаться на хейтеров. Жулдыз опубликовала одно из таких сообщений и пояснила, что она не обижается на недоброжелателей, так как желающих ей добра намного больше.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

3 июня 2025 года Жулдыз Абдукаримова опубликовала ролик с округлившимся животом. Позднее она высказалась о своевременности "седьмой" беременности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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