#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Культура и шоу-бизнес

Турсынбек Кабатов обратился к поклонникам после слухов о задержании в массажном салоне

казахстанский юморист, шоумен и ведущий Турсынбек Кабатов, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 10:13 Фото: Instagram/tursynbek_kabatov_resmi
Известный казахстанский юморист, шоумен и ведущий Турсынбек Кабатов записал видеообращение, адресованное к поклонникам. В нем 45-летний артист прокомментировал информацию, распространяемую в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях появилась информация, в которой говорилось, что Кабатов был задержан в одном из массажных салонов, расположенном в жилом комплексе "Манхэттен", во время рейда полиции.

"Некоторые сайты распространяют информацию, что якобы "Турсынбек пошел на массаж и был задержан во время рейда". Это неправда. Прошу вас не верить этому. Я никуда не ходил, нигде не был задержан. Наверное, это делают недоброжелатели, которые хотят подпортить мою репутацию перед концертом", – заявил Кабатов в видео, опубликованном в Instagram-Stories 23 сентября 2025 года.

Он еще раз подчеркнул, что распространяемая в соцсетях информация не соответствует действительности.

"Я нахожусь в Алматы 15 дней... Около недели был ведущим на программе "The Voice Қазақстан", два дня – на праздновании Дня города Алматы", – уточнил Турсынбек.

Также шоумен отметил, что не знает "никаких мест под названием "Манхэттен".

"У них нет никаких доказательств. Не верьте тем, кто распространяет лживую информацию... Кто написал, с тем буду лично разбираться", – заключил Кабатов.

Отметим, что летом 2025 года у Турсынбека все же были неприятности с законом. 28 июня сообщалось, что в Астане административному аресту подвергли шоумена Кабатова. По материалам дела, обвиняемый на борту самолета в алкогольном опьянении выражался нецензурной бранью. В суде он пояснил, что был недоволен плохим обслуживанием бортпроводников и высказал им свои замечания.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 10:13
Никуда не выходил и готовился: Турсынбек Кабатов пошутил о своем аресте

А 5 июля появилась информация о том, что казахстанского певца Кайрата Нуртаса задержали за мелкое хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью на борту самолета Алматы – Астана. В суде стало известно, что певец примирился с потерпевшим по поводу причинения вреда здоровью. Поэтому его осудили только за мелкое хулиганство.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Никуда не выходил и готовился: Турсынбек Кабатов пошутил о своем аресте
19:05, 06 июля 2024
Никуда не выходил и готовился: Турсынбек Кабатов пошутил о своем аресте
В семье Кайрата Нуртаса родится еще один мальчик
10:53, Сегодня
В семье Кайрата Нуртаса родится еще один мальчик
Зарубежные фанаты Димаша спели его песню на казахском языке
08:53, Сегодня
Зарубежные фанаты Димаша спели его песню на казахском языке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: