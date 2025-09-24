Турсынбек Кабатов обратился к поклонникам после слухов о задержании в массажном салоне

Известный казахстанский юморист, шоумен и ведущий Турсынбек Кабатов записал видеообращение, адресованное к поклонникам. В нем 45-летний артист прокомментировал информацию, распространяемую в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях появилась информация, в которой говорилось, что Кабатов был задержан в одном из массажных салонов, расположенном в жилом комплексе "Манхэттен", во время рейда полиции.

"Некоторые сайты распространяют информацию, что якобы "Турсынбек пошел на массаж и был задержан во время рейда". Это неправда. Прошу вас не верить этому. Я никуда не ходил, нигде не был задержан. Наверное, это делают недоброжелатели, которые хотят подпортить мою репутацию перед концертом", – заявил Кабатов в видео, опубликованном в Instagram-Stories 23 сентября 2025 года.

Он еще раз подчеркнул, что распространяемая в соцсетях информация не соответствует действительности.

"Я нахожусь в Алматы 15 дней... Около недели был ведущим на программе "The Voice Қазақстан", два дня – на праздновании Дня города Алматы", – уточнил Турсынбек.

Также шоумен отметил, что не знает "никаких мест под названием "Манхэттен".

"У них нет никаких доказательств. Не верьте тем, кто распространяет лживую информацию... Кто написал, с тем буду лично разбираться", – заключил Кабатов.

Отметим, что летом 2025 года у Турсынбека все же были неприятности с законом. 28 июня сообщалось, что в Астане административному аресту подвергли шоумена Кабатова. По материалам дела, обвиняемый на борту самолета в алкогольном опьянении выражался нецензурной бранью. В суде он пояснил, что был недоволен плохим обслуживанием бортпроводников и высказал им свои замечания.

А 5 июля появилась информация о том, что казахстанского певца Кайрата Нуртаса задержали за мелкое хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью на борту самолета Алматы – Астана. В суде стало известно, что певец примирился с потерпевшим по поводу причинения вреда здоровью. Поэтому его осудили только за мелкое хулиганство.