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Культура и шоу-бизнес

Танец дочерей Кайрата Нуртаса и Турсынбека Кабатова вызвал шквал восторженных комментариев

Танец дочерей Кайрата Нуртаса и Турсынбека Кабатова вызвал шквал восторженных комментариев, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 18:43 Фото: Instagram/kaalau__
Наследницы известных казахстанских артистов – певца Кайрата Нуртаса и юмориста Турсынбека Кабатова – навели шума в Казнете, исполнив совместный танец, сообщает Zakon.kz.

Алау и Айым станцевали под песню "Money Pull Up" и показали результат в Instagram.

Одной из первых на публикацию дочери отреагировала Жулдыз Абдукаримова, которая в комментариях оставила смайлики в виде огонечков и сердечек.

А подписчики 15-летней Алау остались в восторге от танца и закидали девочек комплиментами:

  • "Без слов".
  • "Просто огонь".
  • "Дочери легенд".
  • "Девочки, только не останавливайтесь".
  • "Все мы хотим так танцевать, но не все умеем. Молодцы, хорошо танцуете".
  • "Вот это коллаб, вот это равный уровень, детство и интересы сошлись. Только вперед, девочки, вы хоооот!"

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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