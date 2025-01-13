Танец дочерей Кайрата Нуртаса и Турсынбека Кабатова вызвал шквал восторженных комментариев
Фото: Instagram/kaalau__
Наследницы известных казахстанских артистов – певца Кайрата Нуртаса и юмориста Турсынбека Кабатова – навели шума в Казнете, исполнив совместный танец, сообщает Zakon.kz.
Алау и Айым станцевали под песню "Money Pull Up" и показали результат в Instagram.
Одной из первых на публикацию дочери отреагировала Жулдыз Абдукаримова, которая в комментариях оставила смайлики в виде огонечков и сердечек.
А подписчики 15-летней Алау остались в восторге от танца и закидали девочек комплиментами:
- "Без слов".
- "Просто огонь".
- "Дочери легенд".
- "Девочки, только не останавливайтесь".
- "Все мы хотим так танцевать, но не все умеем. Молодцы, хорошо танцуете".
- "Вот это коллаб, вот это равный уровень, детство и интересы сошлись. Только вперед, девочки, вы хоооот!"
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Перед Новым годом Жулдыз Абдукаримова опубликовала праздничный ролик, снятый с Алау. Танец любимых женщин Кайрата Нуртаса сразил поклонников.
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