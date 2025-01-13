Танец дочерей Кайрата Нуртаса и Турсынбека Кабатова вызвал шквал восторженных комментариев

Наследницы известных казахстанских артистов – певца Кайрата Нуртаса и юмориста Турсынбека Кабатова – навели шума в Казнете, исполнив совместный танец, сообщает Zakon.kz.

Алау и Айым станцевали под песню "Money Pull Up" и показали результат в Instagram.

Одной из первых на публикацию дочери отреагировала Жулдыз Абдукаримова, которая в комментариях оставила смайлики в виде огонечков и сердечек.

А подписчики 15-летней Алау остались в восторге от танца и закидали девочек комплиментами:

"Без слов".

"Просто огонь".

"Дочери легенд".

"Девочки, только не останавливайтесь".

"Все мы хотим так танцевать, но не все умеем. Молодцы, хорошо танцуете".

"Вот это коллаб, вот это равный уровень, детство и интересы сошлись. Только вперед, девочки, вы хоооот!"

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Перед Новым годом Жулдыз Абдукаримова опубликовала праздничный ролик, снятый с Алау. Танец любимых женщин Кайрата Нуртаса сразил поклонников.