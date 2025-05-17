Звезда фильма "Сёгун" сыграет Сталина
Голливудский байопик об Иосифе Сталине по мотивам одноименной книги историка Саймона Себаг-Монтефиоре снимет грузинско-французский режиссер Гела Баблуани. Оба – писатель и постановщик – работали над сценарием, пишет Variety.
Книга "Молодой Сталин" описывает молодые годы советского руководителя. Исторический триллер Баблуани покажет преступный мир, революционные движения в Российской империи и самое крупное ограбление банка, в котором принял участие молодой Сталин. Дата премьеры не раскрывается.
"Меня всегда привлекали истории, которые живут в тени, и нет тени длиннее, чем у Сталина. Это не портрет власти – это погружение в огонь, который ее выковал. В лице Космо у нас есть ведущий актер, который понимает опасность, очарование и внутреннюю борьбу идентичностей", – сказал Баблуани.
Cosmo Jarvis will play Joseph Stalin in an upcoming biopic titled ‘YOUNG STALIN,’ based on the book by Simon Sebag Montefiore.— Film Updates (@FilmUpdates) May 15, 2025
The film is financed by Access Entertainment, which backed ‘The Zone of Interest’ and ‘Conclave.’
(https://t.co/M3zYSiUuJH) pic.twitter.com/QZUt5jeeqx
Таким образом, прямо сейчас в производстве находится сразу два фильма о главах России и СССР – Путине и Сталине.
"Ждем байопика о молодом Ельцине с Беном Аффлеком", – отметили в комментариях киноманы.
Тем временем Леонардо Ди Каприо решил расстаться с репутацией убежденного холостяка и планирует жениться на итальянской модели Виттории Черетти.