Звезда фильма "Сёгун" сыграет Сталина

Звезда телесериала "Сёгуна" Космо Джарвис сыграет Иосифа Сталина в молодости, сообщает Zakon.kz.

Голливудский байопик об Иосифе Сталине по мотивам одноименной книги историка Саймона Себаг-Монтефиоре снимет грузинско-французский режиссер Гела Баблуани. Оба – писатель и постановщик – работали над сценарием, пишет Variety.

Книга "Молодой Сталин" описывает молодые годы советского руководителя. Исторический триллер Баблуани покажет преступный мир, революционные движения в Российской империи и самое крупное ограбление банка, в котором принял участие молодой Сталин. Дата премьеры не раскрывается.

"Меня всегда привлекали истории, которые живут в тени, и нет тени длиннее, чем у Сталина. Это не портрет власти – это погружение в огонь, который ее выковал. В лице Космо у нас есть ведущий актер, который понимает опасность, очарование и внутреннюю борьбу идентичностей", – сказал Баблуани.

Cosmo Jarvis will play Joseph Stalin in an upcoming biopic titled ‘YOUNG STALIN,’ based on the book by Simon Sebag Montefiore.



The film is financed by Access Entertainment, which backed ‘The Zone of Interest’ and ‘Conclave.’



(https://t.co/M3zYSiUuJH) pic.twitter.com/QZUt5jeeqx — Film Updates (@FilmUpdates) May 15, 2025

Таким образом, прямо сейчас в производстве находится сразу два фильма о главах России и СССР – Путине и Сталине.

"Ждем байопика о молодом Ельцине с Беном Аффлеком", – отметили в комментариях киноманы.

Тем временем Леонардо Ди Каприо решил расстаться с репутацией убежденного холостяка и планирует жениться на итальянской модели Виттории Черетти.