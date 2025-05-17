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Культура и шоу-бизнес

Звезда фильма "Сёгун" сыграет Сталина

Космо Джарвис сыграет Сталина, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 06:16 Фото: Instagram/cosmo.jarvis
Звезда телесериала "Сёгуна" Космо Джарвис сыграет Иосифа Сталина в молодости, сообщает Zakon.kz.

Голливудский байопик об Иосифе Сталине по мотивам одноименной книги историка Саймона Себаг-Монтефиоре снимет грузинско-французский режиссер Гела Баблуани. Оба – писатель и постановщик – работали над сценарием, пишет Variety.

Книга "Молодой Сталин" описывает молодые годы советского руководителя. Исторический триллер Баблуани покажет преступный мир, революционные движения в Российской империи и самое крупное ограбление банка, в котором принял участие молодой Сталин. Дата премьеры не раскрывается.

"Меня всегда привлекали истории, которые живут в тени, и нет тени длиннее, чем у Сталина. Это не портрет власти – это погружение в огонь, который ее выковал. В лице Космо у нас есть ведущий актер, который понимает опасность, очарование и внутреннюю борьбу идентичностей", – сказал Баблуани.

Таким образом, прямо сейчас в производстве находится сразу два фильма о главах России и СССР – Путине и Сталине.

"Ждем байопика о молодом Ельцине с Беном Аффлеком", – отметили в комментариях киноманы.

Тем временем Леонардо Ди Каприо решил расстаться с репутацией убежденного холостяка и планирует жениться на итальянской модели Виттории Черетти.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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