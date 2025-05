Звезда фильма "Сёгун" сыграет Сталина

Голливудский байопик об Иосифе Сталине по мотивам одноименной книги историка Саймона Себаг-Монтефиоре снимет грузинско-французский режиссер Гела Баблуани. Оба – писатель и постановщик – работали над сценарием, пишет Variety.

Книга "Молодой Сталин" описывает молодые годы советского руководителя. Исторический триллер Баблуани покажет преступный мир, революционные движения в Российской империи и самое крупное ограбление банка, в котором принял участие молодой Сталин. Дата премьеры не раскрывается.

Cosmo Jarvis will play Joseph Stalin in an upcoming biopic titled ‘YOUNG STALIN,’ based on the book by Simon Sebag Montefiore.



The film is financed by Access Entertainment, which backed ‘The Zone of Interest’ and ‘Conclave.’



