Стало известно о женитьбе Леонардо Ди Каприо

Американский актер Леонардо Ди Каприо решил расстаться с репутацией убежденного холостяка и планирует жениться на итальянской модели Виттории Черетти, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет портал HeatWorld со ссылкой на близкий к паре источник.

По словам инсайдера, 50-летний актер серьезно задумался о будущем и не хочет встречать старость в одиночестве.

"Для него важно увидеть Витторию в роли невесты. Он много думал о браке и хотел бы сыграть свадьбу как можно скорее", – рассказал источник.

Отношения пары, по его словам, достигли той точки, где Черетти открыто обозначила: она не намерена ждать предложения слишком долго.

"Для нее логичным продолжением отношений стал бы брак, и она это прямо дала понять", – уточнил собеседник.

Заметные изменения в образе жизни Ди Каприо также говорят о его серьезных намерениях: он похудел, стал реже появляться на вечеринках и проводит больше времени дома.

"Виттория сильно изменила его. Лео больше не тянет на шумные тусовки", – отметил источник.

Больше всех новости о возможной свадьбе радует мать актера. По словам собеседника, 82-летняя женщина мечтает о внуках и давно ждет, когда ее сын остепенится.

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