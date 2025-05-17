В семье Беркута и Аиши родился ребенок

16 мая семья казахстанских исполнителей Айбека и Виктории Жансеитовых стала больше на одного человека, сообщает Zakon.kz.

Артисты женаты с 2010 года. У них есть двое сыновей и дочь: Зейн, Омар и Сафия. Об очередном прибавлении в семье 46-летний певец рассказал на своей странице в Instagram.

"У нас родилась девочка. Слава Аллаху", – поделился радостью глава теперь уже многодетного семейства.

Буквально за восемь часов с момента публикации ролик набрал почти 100 тыс. лайков. Особые слова восхищения достались 36-летней маме новорожденной. Поклонники, друзья и родственники музыкальной пары одарили Аишу теплыми поздравлениями.

Буквально два дня назад Беркут показал, как помогает беременной Аише на кухне. Тогда многих восхитил радостный настрой пары и танцующая на большом сроке беременности Аиша.