В семье Беркута и Аиши родился ребенок
Фото: Instagram/aisha_vee
16 мая семья казахстанских исполнителей Айбека и Виктории Жансеитовых стала больше на одного человека, сообщает Zakon.kz.
Артисты женаты с 2010 года. У них есть двое сыновей и дочь: Зейн, Омар и Сафия. Об очередном прибавлении в семье 46-летний певец рассказал на своей странице в Instagram.
"У нас родилась девочка. Слава Аллаху", – поделился радостью глава теперь уже многодетного семейства.
Буквально за восемь часов с момента публикации ролик набрал почти 100 тыс. лайков. Особые слова восхищения достались 36-летней маме новорожденной. Поклонники, друзья и родственники музыкальной пары одарили Аишу теплыми поздравлениями.
Буквально два дня назад Беркут показал, как помогает беременной Аише на кухне. Тогда многих восхитил радостный настрой пары и танцующая на большом сроке беременности Аиша.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript