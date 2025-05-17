Финал "Евровидения-2025" пройдет в Базеле в ночь на 18 мая

69-й конкурс "Евровидение" в ночь на 18 мая примет третий по численности населения город Швейцарии Базель, сообщает Zakon.kz.

"Евровидение-2025" начнется в 21:00 по среднеевропейскому времени (в 00:00 Астаны). В нем примут участие представители 26 стран – 20 отобрались по итогам двух полуфиналов, шесть прошли автоматически, говорится на сайте конкурса.

Главным фаворитом "Евровидения-2025" считается финское трио KAJ, выступающее за Швецию, пишет DW. В случае успеха KAJ эта страна установит рекорд, одержав на "Евровидении" восьмую победу. Пока Швеция делит его с Ирландией. Представители этих стран по семь раз занимали первое место в конкурсе, который проходит с 1956 года.

В качестве гостьи в Базеле ждут Селин Дион. Она заняла на конкурсе первое место в 1988 году, приняв в нем участие от Швейцарии. Из-за болезни певица завершила активную профессиональную деятельность, но она спела, например, на церемонии открытия Олимпийских игр Париж-2024.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии завершился второй полуфинал "Евровидения-2025".