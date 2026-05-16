Культура и шоу-бизнес

На конкурсе "Евровидение" победила певица из команды Филиппа Киркорова

Победительница конкурса Евровидение - 2026, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 04:40 Фото: Threads/eurovision
17 мая победу на конкурсе "Евровидение" впервые одержала Болгария с певицей DARA, сообщает Zakon.kz.

Настоящее имя 27-летней победительницы – Дарина Йотова. Она выступила с песней "Bangaranga" и набрала в финале 516 баллов. Известно, что подготовкой занималась команда Филиппа Киркорова "Dream Team", а среди авторов песни Димитрис Контопулос. Именно он является автором конкурсных заявок для Сергея Лазарева.

"Во время трансляции созванивались с Филиппом, он за нее очень болел", – отметила Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

Второе место занял Израиль, третье место – Румыния.

Евровидение – 2026, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 04:40

Фото: Instagram/eurovision

"Встретимся в следующем году в Софии!" – радостно пишут фанаты конкурса.

Российская певица Линда осталась без продюсера. Его отправили под домашний арест.

Женис-Кайрат
05:25, Сегодня
Астана против Алматы: футбольные фанаты 10-ти клубов ожидают игры 17 мая
Евровидение - 2026
07:45, 11 мая 2026
В Вене открылся конкурс "Евровидение-2026"
Стал известен юбилейный город конкурса "Евровидение"
08:38, 21 августа 2025
Стал известен юбилейный город конкурса "Евровидение"
Стал известен тренер, под руководством которого Дастан Сатпаев будет играть в "Челси"
00:53, 17 мая 2026
Казахстанские борцы получили денежные награды за медали чемпионата Азии
00:32, 17 мая 2026
Обидчица Рыбакиной стала триумфатором турнира в Риме
00:05, 17 мая 2026
"Тренчин" с Адырбековым в составе одержал крупную победу в матче чемпионата Словакии
23:46, 16 мая 2026
