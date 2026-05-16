На конкурсе "Евровидение" победила певица из команды Филиппа Киркорова
Фото: Threads/eurovision
17 мая победу на конкурсе "Евровидение" впервые одержала Болгария с певицей DARA, сообщает Zakon.kz.
Настоящее имя 27-летней победительницы – Дарина Йотова. Она выступила с песней "Bangaranga" и набрала в финале 516 баллов. Известно, что подготовкой занималась команда Филиппа Киркорова "Dream Team", а среди авторов песни Димитрис Контопулос. Именно он является автором конкурсных заявок для Сергея Лазарева.
"Во время трансляции созванивались с Филиппом, он за нее очень болел", – отметила Яна Рудковская в своем Telegram-канале.
Второе место занял Израиль, третье место – Румыния.
"Встретимся в следующем году в Софии!" – радостно пишут фанаты конкурса.
Российская певица Линда осталась без продюсера. Его отправили под домашний арест.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript