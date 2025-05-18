Победителя "Битвы экстрасенсов" обвинили в мошенничестве

Победителя 24 сезона российского шоу "Битва экстрасенсов" Артема Краснова обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он взял у москвички деньги за свои услуги и "испарился", сообщает Zakon.kz.

По информации Газета.Ру, жертвой вампира-экстрасенса (так себя называет сам Артём) стала 46-летняя жительница Москвы. Пострадавшая рассказала, что решила связаться со звездой "Битвы" через соцсети и заплатила ему за консультацию по магии 10 тыс. рублей (63 096 тенге).

Свои услуги медийная персона рекламировал подписчикам в Telegram-канале, но попытка наладить жизнь с помощью волшебства обернулась для женщины финансовыми убытками.

Вампир, по словам москвички, сначала вытянул из нее деньги, а после отправил ее в черный список. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

26-летний Артем Краснов стал победителем 24 сезона шоу "Битва экстрасенсов" в июне 2024 года. Сейчас он участвует в телепередаче "Экстрасенсы. Битва сильнейших" на ТНТ, где наравне с магами, экстрасенсами, колдуньями и чернокнижниками сражается за победу.

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