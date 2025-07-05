Экстрасенс Александр Шепс высказался против натальных карт и таро

Победитель 14-го сезона российского шоу "Битва экстрасенсов" Александр Шепс предупредил о подвохе натальных карт и гадания на таро, сообщает Zakon.kz.

По информации Show business, медиаперсона объяснил, почему не стоит пытаться узнать, что ждет впереди.

"Будущее, я считаю, никто не может предсказать. Вы можете заложить только программу. И когда вы узнаете будущее, так сказать, вы отсекаете все остальные возможности. Вот пока вы не знаете своего будущего, вы можете сделать абсолютно все что угодно, перед вами открыты все дороги", – рассказал он.

Также Александр дал поклонникам совет по этому поводу.

"Никогда не обращайтесь за своим будущим. Вы можете спросить совет, но не спрашивать, что меня ждет конкретно. Человек, если владеет хотя бы двумя процентами способностей, он вас в это заложит, и все. Верить можно во все что угодно. Я допускаю, что натальные карты, могут показывать интересные вещи, но еще раз говорю, как и таро, например, лучше спросить совет, но не конкретику какую-то о своем будущем", – заявил Шепс.

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