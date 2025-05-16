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Общество

Умер 99-летний ветеран, сбитый с ног девочкой

ветеран ВОВ Василий Макиенко, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 17:10 Фото: gov.kz
16 мая 2025 года в Петропавловске умер 99-летний ветеран войны Василий Макиенко, который в апреле попал в больницу, упав после столкновения со школьницей, сообщает Zakon.kz.

20 апреля Василий Васильевич пошел покормить птиц и по дороге на него налетела девочка, сбив его с ног. Ребенок убежал дальше, а ветеран упал и получил переломы бедер. Его госпитализировали в больницу. Состояние пенсионера ухудшалось изо дня в день, 13 мая его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но спасти ветерана не удалось.

9-летняя девочка, сбившая с ног участника ВОВ, на следующий день с родителями навестила его в больнице. Школьница объяснила, что не заметила Василия Васильевича и извинилась перед ним. Ветеран ответил, что простил ее.

ветеран ВОВ Василий Макиенко, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 17:10

Фото: gov.kz

Василий Васильевич Макиенко был призван на фронт в неполные 18 лет и прошел тяжелый боевой путь в составе стрелковых полков, в том числе и гвардейского. За проявленный героизм награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями.

После войны он работал в системе водопроводного хозяйства, 13 лет занимал должность заместителя начальника управления производства технической комплектации.

Ранее ветеран Великой Отечественной войны Рзагул Байкешев рассказал Zakon.kz, как 17-летним юношей ушел на фронт и дошел до Берлина.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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