Умер актер из "Баффи – истребительницы вампиров" Николас Брендон
Об этом 21 марта 2026 года сообщила семья артиста.
"С горечью сообщаем о смерти нашего брата и сына Николаса Брендона", – говорится в сообщении в соцсети Х.
Buffy Fans in Shock: Nicholas Brendon, Legendary Xander Harris, Dies at 54 – A True Scooby Hero Gone Too Soon. 💔 🕊️— JAS (@JasADRxquisites) March 21, 2026
The Buffyverse just lost one of its brightest lights. Nicholas Brendon, the actor who gave us the ultimate relatable hero Xander Harris — the funny, loyal,… pic.twitter.com/gQh47MRNOP
Близкие Брендона заявили, что актер скончался во сне от "естественных причин".
#BuffyTheVampireSlayer star #NicholasBrendon has passed away, he was 54. In 2023 Brendon had suffered a heart attack & had been diagnosed with a congenital heart defect. He also had cauda equina syndrome, which led to several spinal surgeries. Rest in peace, Nicholas.❤️🙏🕊️ pic.twitter.com/xjYU1uscYw— Adrienne Leigh (@OolaFanForever) March 21, 2026
Николас Брендон родился в 1971 году в Калифорнии. В 1997 году он получил роль Ксандера Харриса в известном сериале "Баффи – истребительница вампиров".
Актер также снимался в сериалах "Мыслить как преступник", "Секреты на кухне", "Частная практика" и "Фальсификация". В последние годы жизни он занимался живописью.
