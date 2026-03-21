Мир

Умер актер из "Баффи – истребительницы вампиров" Николас Брендон

Умер актер Николас Брендон, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 10:44 Фото: x.com/LesNews
Американский актер Николас Брендон, наиболее известный по роли Ксандера Харриса в сериале "Баффи – истребительница вампиров", скончался на 55-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 марта 2026 года сообщила семья артиста.

"С горечью сообщаем о смерти нашего брата и сына Николаса Брендона", – говорится в сообщении в соцсети Х.

Близкие Брендона заявили, что актер скончался во сне от "естественных причин".

В последние годы жизни Брендон активно занимался живописью.

Николас Брендон родился в 1971 году в Калифорнии. В 1997 году он получил роль Ксандера Харриса в известном сериале "Баффи – истребительница вампиров".

Актер также снимался в сериалах "Мыслить как преступник", "Секреты на кухне", "Частная практика" и "Фальсификация". В последние годы жизни он занимался живописью.

Ранее стало известно, что скончался актер из "Кавказской пленницы".

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Умер актер из сериала "Теория большого взрыва"
16:11, 19 июля 2024
Умер актер из сериала "Теория большого взрыва"
Умер актер из "Бандитского Петербурга" Александр Кабанов
19:22, 18 мая 2025
Умер актер из "Бандитского Петербурга" Александр Кабанов
Умер актер из "Интернов" Николай Ледовских
23:15, 14 декабря 2024
Умер актер из "Интернов" Николай Ледовских
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый француз отказался от боя в Белом доме
10:45, Сегодня
Топовый француз отказался от боя в Белом доме
"Всё прошло гладко": мировой теннис оценил триумф Рыбакиной в казахском дерби в США
10:04, Сегодня
"Всё прошло гладко": мировой теннис оценил триумф Рыбакиной в казахском дерби в США
Елена Рыбакина сделала неожиданное признание после победы в казахском дерби в Майами
09:23, Сегодня
Елена Рыбакина сделала неожиданное признание после победы в казахском дерби в Майами
Разгромом завершилось казахстанское дерби в Майами с участием Елены Рыбакиной
08:51, Сегодня
Разгромом завершилось казахстанское дерби в Майами с участием Елены Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: