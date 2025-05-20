"Я вам завидую": солист группы "Руки Вверх" восхитился красотой и чистотой Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

19 мая в Астане с аншлагом прошел концерт легендарной группы "Руки Вверх!". Ее солист Сергей Жуков во время выступления поделился своими впечатлениями о столице.

Как передает официальный сайт акимата столицы, концерт состоялся во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и собрал поклонников всех возрастов. Фото: пресс-служба акимата Астаны Сергей Жуков отметил, что его поразила чистота и красота Астаны. "Большое счастье возвращаться туда, где тебя любят и ждут, где гостеприимство не просто слово. Когда вчера мы прилетели и поняли, что на улице не так жарко, я был спокоен, потому что знал, что на концерте будет самая главная жара. Но солнышко сегодня вышло, погода наладилась. Я вообще завидую вам: какой же у вас чистый красивый город! Хочется всегда побыть подольше", — сказал Жуков со сцены, вызвав бурные аплодисменты зала. Фото: пресс-служба акимата Астаны Музыкант поблагодарил астанчан за теплый прием.

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