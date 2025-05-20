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Культура и шоу-бизнес

Сергей Жуков поблагодарил казахстанцев за гостеприимство и эмоции

Сергей Жуков, выступление, Астана, Алматы, впечатление, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 11:00 Фото: Instagram/sezhukov
16 и 17 мая 2025 года в Алматы с аншлагом прошел концерт легендарной группы "Руки Вверх!". Уже 19 мая выступление состоялось в Астане. Бессменный солист Сергей Жуков после поделился своими впечатлениями о Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Так, в Астане 48-летний российский певец отметил, что его поразили чистота и красота столицы.

Также он поблагодарил астанчан за теплый прием.

"Большое счастье возвращаться туда, где тебя любят и ждут, где гостеприимство не просто слово. Когда вчера мы прилетели и поняли, что на улице не так жарко, я был спокоен, потому что знал, что на концерте будет самая главная жара. Но солнышко сегодня вышло, погода наладилась. Я вообще завидую вам: какой же у вас чистый красивый город! Хочется всегда побыть подольше".Сергей Жуков

Фото: gov.kz

После концерта в Алматы исполнитель хита "18 мне уже" опубликовал небольшое видео.

"Алматы, вот вы дали жару! Два дня подряд – два аншлага, 20 тысяч счастливых человек, море энергии и настоящая живая любовь! Первый день – настоящий разрыв, а во второй… Во второй вы только добавили! Громкости, тепла, эмоций, энергии. Спасибо вам за эти два сумасшедших вечера – такие встречи остаются в сердце надолго! Рахмет, Алматы!"Сергей Жуков

Комментаторы не заставили себя ждать и оставили свои восторженные отзывы после выступления.

  • Мне посчастливилось присутствовать на этом волшебном концерте. Смех, радость, слезы, все это пережили за один вечер. Спасибо за незабываемый, по-настоящему душевный праздник.
  • Я там была. Это было круто! Из Бишкека поехала в Алматы, купила за два месяца билеты и считала дни.
  • Концерт был супер, танцевали, плакали, эмоции зашкаливали. Спасибо вам.
  • Сергей, была на вашем концерте в Алматы. Это было невероятно, плаксиво, улыбчиво, незабываемо, эмоционально. Возврат в прошлое в настоящем.
  • Были там с супругой! Атмосфера просто невероятная! Спасибо за то, что не забывает своих казахстанских фанатов! Будем на следующий год!
  • Сергей, 50% ваших зрителей были из Кыргызстана. Мы вчера от души напелись натанцевались.
  • Огромная благодарность за такую возможность получить столько удовольствия, впечатлений и эмоций.
  • Как мы ждали! Мы мечтали! Волшебно было! Каждая нота, каждое слово в самое сердце!
  • Каждая песня – это портал в юность, где все было проще, ярче и беззаботней.

Ранее российская певица Татьяна Буланова призналась, что задумывается о материнстве, но финального решения ждет от своего мужчины.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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