Большую вечеринку закатила звезда "Игры престолов" после расставания с миллиардером

Британская актриса Софи Тернер, ставшая известной благодаря роли Сансы Старк в "Игре престолов", после расставания с бойфрендом-миллиардером Перегрином Пирсоном закатила большую вечеринку с подругами, сообщает Zakon.kz.

Снимками с острова Тори, который находится в Атлантическом океане, у северного побережья Ирландии, она поделилась в Instagram. Между тем, о разрыве отношений актриса ничего не написала. Отметим, что причина их расставания общественности пока неизвестна.

"Хочу жить на острове Тори вечно", – подписала пост Тернер.

Поклонники артистки расценили такой выход эмоций лучшим вариантом:

– Живи свою лучшую жизнь.

– Представьте, что вы идете на девичник, и королева Севера с вами. – Обожаю прогулки для девочек!! Выглядит так весело, и я бы никогда не хотел уезжать. – Она реально живет!





В сентябре 2023 года появилась информация, что певец Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер, потому что она постоянно проводила время на вечеринках. После этого в прессе возникли слухи, что звезда сериала "Игра престолов" на самом деле страдала от послеродовой депрессии. При этом музыкант якобы заставлял ее выходить на публику. В марте 2024 года Тернер возобновила бракоразводный процесс. В том же году они развелись. Отметим, что у пары в браке родились две дочери.