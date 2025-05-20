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Культура и шоу-бизнес

Большую вечеринку закатила звезда "Игры престолов" после расставания с миллиардером

Софи Тернер устроила вечеринку после тяжелого расставания, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 01:53 Фото: Instagram/sophiet
Британская актриса Софи Тернер, ставшая известной благодаря роли Сансы Старк в "Игре престолов", после расставания с бойфрендом-миллиардером Перегрином Пирсоном закатила большую вечеринку с подругами, сообщает Zakon.kz.

Снимками с острова Тори, который находится в Атлантическом океане, у северного побережья Ирландии, она поделилась в Instagram. Между тем, о разрыве отношений актриса ничего не написала. Отметим, что причина их расставания общественности пока неизвестна.

"Хочу жить на острове Тори вечно", – подписала пост Тернер.

Поклонники артистки расценили такой выход эмоций лучшим вариантом:

– Живи свою лучшую жизнь.

– Представьте, что вы идете на девичник, и королева Севера с вами.

– Обожаю прогулки для девочек!! Выглядит так весело, и я бы никогда не хотел уезжать.

– Она реально живет!


В сентябре 2023 года появилась информация, что певец Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер, потому что она постоянно проводила время на вечеринках. После этого в прессе возникли слухи, что звезда сериала "Игра престолов" на самом деле страдала от послеродовой депрессии. При этом музыкант якобы заставлял ее выходить на публику. В марте 2024 года Тернер возобновила бракоразводный процесс. В том же году они развелись. Отметим, что у пары в браке родились две дочери.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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