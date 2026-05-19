Культура и шоу-бизнес

Звезда "Игры престолов" собрался в путешествие по Казахстану

Персонажи сериала, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 03:30 Фото: кадр из сериала "Игра престолов"
Известный датский актер Николай Костер-Вальдау, исполнивший роль Джейме Ланнистера в сериале "Игра престолов", раскрыл, что после фестиваля Comic Con в Астане планирует путешествие по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

В видеопубликации для поклонников, опубликованной на странице Comic Con Astana, актер признался, что никогда прежде не бывал в Казахстане, но "много слышал о нашей стране".

"Буду в Астане. Я буду гостем на Comic Con", – сказал Николай Костер-Вальдау.

Актер собирается не только посетить фестиваль, но и познакомиться с Казахстаном поближе. Насколько он задержится в Казахстане пока неизвестно, но актер возлагает большие ожидания на поездку.

"Буду путешествовать по этой невероятной стране", – заявил Николай Костер-Вальдау.

Comic Con Astana – популярный фестиваль гик-культуры в СНГ. В прошлом 2025 году главным гостем мероприятия был звезда "Властелина колец" Энди Серкис.

Ранее мы писали, что известный блогер-путешественник из США гневно обратился к казахстанцам и вызвал благодарность.

Аксинья Титова
02:51, 20 мая 2026
"Ужасное чувство": легенда UFC Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не любил драться
02:21, 20 мая 2026
"Это сделало меня сильнее": Синнер вспомнил трёхмесячное отстранение из-за допинга
01:48, 20 мая 2026
Чемпион Almaty Open успешно стартовал на турнире АТР в Гамбурге
01:17, 20 мая 2026
Карлос Пратес проведёт следующий бой в UFC за титул
