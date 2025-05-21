Певец Шура отметил важную дату

Накануне, 20 мая 2025 года, российский эстрадный певец и автор песен Шура (настоящее имя – Александр Медведев) отметил полувековой юбилей, сообщает Zakon.kz.

Этой важной дате именинник посвятил пост в своем Instagram.

"Шура и 50 лет! Для меня это невообразимо! Как говорится, дожил! С чем себя и поздравляю! Все благодаря вам творю, живу и радуюсь жизни! И, конечно, для меня главное событие впереди – это мои большие концерты в Питере 22 мая, 19 сентября – в клубе 1930, 27 сентября – в Минске, и 10 октября – снова в Питере! Может для кого это обыденность, но для меня это достижение – двухчасовые концерты с музыкантами, со световым шоу, с огромным балетом! Идем вперед, дерзаем и ничего не боимся! 50 – не предел! Это только начало", – написал певец.

Друзья, коллеги по цеху и подписчики поздравили Шуру с юбилеем и пожелали ему здоровья и счастья:

"С юбилеем, Сашка! Успехов, красивой и яркой карьеры!"

"Обожаю! Чтобы все желания и мечты сбывались со скоростью света".

"Ты людям все давал надежду и позитивом заряжал! Желаю, чтобы пел, как прежде, и чтоб всегда был полный зал!"

"Любимый наш, Шура! Просто будь! Всегда! Ты – такая огромная всеобъемлющая душа! Родненький! С юбилеем, звезда! Очень любим!"

"Саша, с юбилеем! Вы – замечательный человек и артист. Самый добрый и уникальный человек. Добра, любви и творческих успехов. Вы – лучший!"

"С днем рождения, дорогой Шурочек! Ты – гений! Ты – уникум! Ты такой один на планете! Ты талантлив во всем, что делаешь! Бог поцеловал тебя несколько раз! Здоровья тебе, счастья и благополучия! Будь всегда!"

"С юбилеем, дружище! Сашка! Не перестаю любить тебя и твое творчество. Ты – настоящий, не заискивающий, самобытный, с яркой индивидуальностью и бешеной энергетикой! Ты такой один и таких больше уж точно не будет. Твори как можно больше и дольше. Будь здоров и крепок духом! С твоим днем, дружище".

Материал по теме Певец Шура раскрыл, что Глюкозу лечили от зависимости в рехабе

В 2019 году российская певица Катя Лель призналась, что общается с инопланетянами. Многие посчитали это пиаром, но артистка и сейчас продолжает говорить о контактах с ними. Лель оказалась не единственной в шоу-бизнесе, кто заявляет о контактах с пришельцами. Вера Сотникова, певец Шура и другие признавались, что тоже видели НЛО. В недавнем интервью Катю поддержал и Прохор Шаляпин.