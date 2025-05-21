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Культура и шоу-бизнес

Певец Шура отметил важную дату

Певец Шура, Александр Медведев, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 17:24 Фото: Instagram/shuramedvedev
Накануне, 20 мая 2025 года, российский эстрадный певец и автор песен Шура (настоящее имя – Александр Медведев) отметил полувековой юбилей, сообщает Zakon.kz.

Этой важной дате именинник посвятил пост в своем Instagram.

"Шура и 50 лет! Для меня это невообразимо! Как говорится, дожил! С чем себя и поздравляю! Все благодаря вам творю, живу и радуюсь жизни! И, конечно, для меня главное событие впереди – это мои большие концерты в Питере 22 мая, 19 сентября – в клубе 1930, 27 сентября – в Минске, и 10 октября – снова в Питере! Может для кого это обыденность, но для меня это достижение – двухчасовые концерты с музыкантами, со световым шоу, с огромным балетом! Идем вперед, дерзаем и ничего не боимся! 50 – не предел! Это только начало", – написал певец.

Друзья, коллеги по цеху и подписчики поздравили Шуру с юбилеем и пожелали ему здоровья и счастья:

  • "С юбилеем, Сашка! Успехов, красивой и яркой карьеры!"
  • "Обожаю! Чтобы все желания и мечты сбывались со скоростью света".
  • "Ты людям все давал надежду и позитивом заряжал! Желаю, чтобы пел, как прежде, и чтоб всегда был полный зал!"
  • "Любимый наш, Шура! Просто будь! Всегда! Ты – такая огромная всеобъемлющая душа! Родненький! С юбилеем, звезда! Очень любим!"
  • "Саша, с юбилеем! Вы – замечательный человек и артист. Самый добрый и уникальный человек. Добра, любви и творческих успехов. Вы – лучший!"
  • "С днем рождения, дорогой Шурочек! Ты – гений! Ты – уникум! Ты такой один на планете! Ты талантлив во всем, что делаешь! Бог поцеловал тебя несколько раз! Здоровья тебе, счастья и благополучия! Будь всегда!"
  • "С юбилеем, дружище! Сашка! Не перестаю любить тебя и твое творчество. Ты – настоящий, не заискивающий, самобытный, с яркой индивидуальностью и бешеной энергетикой! Ты такой один и таких больше уж точно не будет. Твори как можно больше и дольше. Будь здоров и крепок духом! С твоим днем, дружище".

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 17:24
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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