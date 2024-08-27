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Певец Шура раскрыл, что Глюкозу лечили от зависимости в рехабе

Глюкозу выписали из рехаба, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 06:10 Фото: Instagram/glukozamusic
Российский певец Шура раскрыл, что Глюкозу положили в рехаб для лечения от зависимости, и рассказал о ее самочувствии, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Super, после скандального выступления Глюкозы артистка оперативно разъяснила ситуацию, чем и предотвратила поток хейта.

Параллельно в Сеть просачивалась информация о том, что причина странного поведения певицы – не тяжелое психологическое состояние, а алкоголь. Ходили слухи, что Глюкоза готовится лечь в рехаб, но до этого так и не дошло.

Оказалось, что Наталья все-таки согласилась на лечение и, более того, уже выписалась из больницы. Об этом журналистам рассказал на международном конкурсе "Новая волна" коллега Глюкозы – певец Шура.

"Девочка моя. Слава богу, ее родители устроили в больничку. Девочка наша вышла, уже все хорошо", – поделился артист.

Правда, что именно произошло тогда с Глюкозой, певец не знает.

20 июля 2024 года в Красноярске состоялся концерт Глюкозы, шокировавший зрителей. Тогда она чуть не сорвала выступление. На следующий день после этого продюсер Максим Фадеев заявил, что Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.

Аксинья Титова
Россия 2024 год Концерты Алкоголь Артисты Музыканты Здоровье Психология Шоу-бизнес Звезды
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