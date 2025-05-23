Концерт памяти Батырхана Шукенова прошел в Астане

22 мая в Астане провели вечер памяти народного артиста Казахстана Батырхана Шукенова, сообщает Zakon.kz.

Организатором мероприятия выступил ансамбль песни и танца Национальной гвардии Министерства внутренних дел Республики Казахстан, передает пресс-служба Нацгвардии МВД. В живом сопровождении со сцены прозвучали хиты Батырхана – "Отан Ана", "Сағым дүние", "Джулия" и другие.

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

"В интерпретации военных артистов эти песни зазвучали по-новому – проникновенно, бережно и вдохновенно", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

По отзывам зрителей, военнослужащие войск правопорядка сумели показать, что военная культура может быть тонким и выразительным проводником человеческих эмоций и национальной памяти.

20 мая трое казахстанцев получили звание "Народный артист", еще ряд – госнаграды от президента Токаева.