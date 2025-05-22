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Культура и шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал подросшую дочку на важном для них мероприятии

Российский певец Сергей Лазарев с дочкой Аней, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 18:03 Фото: Instagram/lazarevsergey
Звезда российской эстрады Сергей Лазарев сегодня, 22 мая 2025 года, принял участие в выпускном мероприятии своей дочки Анны, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он опубликовал серию снимков и видео, сделанных в детском саду, который закончила девочка.

"У Анюты первый выпускной! В детском саду! Как быстро бежит время! В сентябре уже школа и 1-й класс! Поверить не могу! Анюта, доченька, горжусь тобой и очень люблю! Посмотрел праздник, зарядился эмоциями и помчал в Тулу к себе на концерт", – подписал Лазарев публикацию.

Анна принимала активное участие в торжественном выступлении: и пела, и танцевала, и читала стихи. Поклонники Сергея пришли к единому выводу: у артиста растет будущая звезда.

  • Умничка, красавица и очень красивая и талантливая девочка! В добрый час, в новую школьную жизнь!
  • Сразу видно, что ребенок растет в творческой семье!
  • Какая красивая девочка! Талантливая, вся в папу!!! Пусть девочка вырастет здоровой и счастливой!
  • Какая талантливая, вся в папу.
  • Умница. Как она чувствует ритм, как танцует. Молодец! Поздравляем вас с окончанием детского сада!

В начале мая мама Сергея Лазарева приятно его шокировала и довела до слез.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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