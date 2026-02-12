#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
494.28
587.06
6.4
Культура и шоу-бизнес

Фото Кайрата Нуртаса с дочерью растрогало Казнет

Кайрат Нуртас, Казнет, дочь, Алуа , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 01:09 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский певец Кайрат Нуртас растрогал пользователей соцсетей семейным фото с дочерью Алуа, сообщает Zakon.kz.

Снимок был опубликован 12 февраля в Instagram его дочери. На фотографии артист сидит за столом в ресторане вместе с дочерью.

"Папина легенда" – написала дочь знаменитого артиста под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев.

  • Отцовская забота – счастье дочери!
  • Почему Кайрат Нуртас вообще не стареет? Настоящая легенда Кайреке!
  • Круто быть дочерью Кайрата!

Ранее 41-летняя Ерке Есмахан показала шикарный и идеальный отдых на Мальдивах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Кайрат Нуртас растрогал фанатов
21:35, 24 мая 2025
Кайрат Нуртас растрогал фанатов
Мы счастливы, что вы вместе: Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова растрогали фанатов
22:04, 01 января 2026
Мы счастливы, что вы вместе: Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова растрогали фанатов
Кайрат Нуртас "взорвал" Сеть танцем с дочерью
14:40, 29 мая 2025
Кайрат Нуртас "взорвал" Сеть танцем с дочерью
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Амир Омарханов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Тунисе
01:11, 13 февраля 2026
Амир Омарханов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Тунисе
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 13 февраля на Олимпиаде-2026
00:44, 13 февраля 2026
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 13 февраля на Олимпиаде-2026
Неожиданным исходом завершился матч Рыбакиной на топовом турнире в Дохе
00:22, 13 февраля 2026
Неожиданным исходом завершился матч Рыбакиной на топовом турнире в Дохе
Сборная Казахстана сыграет товарищеский матч в Туркестане: подробности
23:58, 12 февраля 2026
Сборная Казахстана сыграет товарищеский матч в Туркестане: подробности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: