Фото Кайрата Нуртаса с дочерью растрогало Казнет
Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский певец Кайрат Нуртас растрогал пользователей соцсетей семейным фото с дочерью Алуа, сообщает Zakon.kz.
Снимок был опубликован 12 февраля в Instagram его дочери. На фотографии артист сидит за столом в ресторане вместе с дочерью.
"Папина легенда" – написала дочь знаменитого артиста под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев.
- Отцовская забота – счастье дочери!
- Почему Кайрат Нуртас вообще не стареет? Настоящая легенда Кайреке!
- Круто быть дочерью Кайрата!
