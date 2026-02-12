Фото Кайрата Нуртаса с дочерью растрогало Казнет

Казахстанский певец Кайрат Нуртас растрогал пользователей соцсетей семейным фото с дочерью Алуа, сообщает Zakon.kz.

Снимок был опубликован 12 февраля в Instagram его дочери. На фотографии артист сидит за столом в ресторане вместе с дочерью.

"Папина легенда" – написала дочь знаменитого артиста под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев.

Отцовская забота – счастье дочери!

Почему Кайрат Нуртас вообще не стареет? Настоящая легенда Кайреке!

Круто быть дочерью Кайрата!

