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Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас с женой показали, как прошел выпускной старшей дочери

Кайрат Нуртас с женой, выпускной дочери, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 16:38 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Старшая дочь звездного семейства певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой окончила 11-й класс. Именитые родители присутствовали на важном событии и поделились кадрами выпускного дня с поклонниками, сообщает Zakon.kz.

Предпринимательница Абдукаримова на странице в Instagram опубликовала небольшой ролик и уточнила, что сегодня для всех особенный день.

Многодетная мама также добавила, что на протяжении года с дочерью проходили разные испытания, эмоции и интересные моменты.

Далее она обратилась к Сезим, отметив, что доверяет ей.

"Я росла и развивалась вместе с тобой! Дорогие выпускники, удачи!"Жулдыз Абдукаримова

Сегодня, 23 мая 2025 года, учебный год завершили 3,9 млн школьников по всему Казахстану.

22 мая 2025 года российскому исполнителю Сергею Жукову исполнилось 49 лет. Его коллега Игорь Николаев оставил необычное поздравление, опубликовав видео 25-летней давности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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