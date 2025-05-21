Жена Нурлана Сабурова похвасталась новыми покупками
Фото: Instagram//saburova_diana
19 мая жена известного казахстанского юмориста Нурлана Сабурова Диана показала, что приобрела на крупную сумму, сообщает Zakon.kz.
На фоне новости о задержании 33-летнего Нурлана Сабурова в аэропорту Шереметьево Диана Сабурова решила отвлечься от переживаний. 34-летняя супруга юмориста показала своим подписчикам в Instagram, что потратила 120 тыс. рублей на Лабубу. На минуточку, это 760 тыс. тенге, а Лабубу – это модные игрушки-монстры, которые вешают на сумки.
Фото: Instagram/saburova_diana
"Депортация, которая грозила комику, не так страшна, как вероятность не успеть за трендом", – посмеялись в комментариях Instagram-пользователи.
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