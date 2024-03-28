Нурлана Сабурова "сделали" официальным партнером лото-клуба

Очередная уловка мошенников появилась в соцсетях. В этот раз любители легких денег "привлекли" известного казахстанского и российского комика Нурлана Сабурова, сообщает Zakon.kz.

В Facebook распространяют ролик, в котором стендап-комик рекламирует лото-клуб. На видео Сабуров говорит, что он стал официальным партнером компании и готов дать денег для старта, чтобы каждый мог заработать за 5 минут. Однако это всего лишь "проделки" мошенников и верить этой информации не нужно, пишет Stopfake.

На видео применили поддельную озвучку – один из приемов мошенников. Аферисты накладывают на видеоролики поддельный звук, используя реальные выступления публичных личностей. На официальных страницах и сайте Нурлана Сабурова информации о том, что он стал представителем лото-клуба, нет.

О подобных приемах сообщалось неоднократно. Чаще других в таких мошеннических схемах используют выступления президента РК, известных политиков и блогеров.