Супруга Макпал Исабековой обсуждает Казнет после дня рождения Луины

Казахстанская певица Макпал Исабекова опубликовала фотографии со дня рождения коллеги и подруги Луины, сообщает Zakon.kz.

В то время как сама артистка веселилась, на снимках ее супруг был, как обычно, очень серьезен, над чем певица и подшутила в Instagram.

"Фоточки со дня рождения нашей Луины. Давно мамочка так не отдыхала, скажу я вам. Муж – серьезный человек, который совсем не смеется. Зато я всю ночь не переставала улыбаться", – подписала пост Исабекова.

Поклонники поддержали певицу в комментариях:

– Это тандем отношений. Главное, чтобы ему это нравилось. – Неудивительно, что Тео такой серьезный, есть в кого! – Не смеется, ну и ладно. Главное, чтобы любил и уважал. – Он не смеется, ну и что? Главное, если он вас смешит! Будьте счастливы! – Какая вы красивая стали! Материнство вам к лицу.

Отметим, что Исабекова недавно вернулась из заграничной поездки и вскоре оказалась в больнице вместе с дочерью Илаей. У ребенка диагностировали пневмонию. Артистка рассказала о сложных процедурах в больнице.