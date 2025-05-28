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Культура и шоу-бизнес

Супруга Макпал Исабековой обсуждает Казнет после дня рождения Луины

Исабекова поделилась зажигательными снимками со дня рождения Луины, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 19:46 Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова опубликовала фотографии со дня рождения коллеги и подруги Луины, сообщает Zakon.kz.

В то время как сама артистка веселилась, на снимках ее супруг был, как обычно, очень серьезен, над чем певица и подшутила в Instagram.

"Фоточки со дня рождения нашей Луины. Давно мамочка так не отдыхала, скажу я вам. Муж – серьезный человек, который совсем не смеется. Зато я всю ночь не переставала улыбаться", – подписала пост Исабекова.

Поклонники поддержали певицу в комментариях:

– Это тандем отношений. Главное, чтобы ему это нравилось.

– Неудивительно, что Тео такой серьезный, есть в кого!

– Не смеется, ну и ладно. Главное, чтобы любил и уважал.

– Он не смеется, ну и что? Главное, если он вас смешит! Будьте счастливы!

– Какая вы красивая стали! Материнство вам к лицу.

Отметим, что Исабекова недавно вернулась из заграничной поездки и вскоре оказалась в больнице вместе с дочерью Илаей. У ребенка диагностировали пневмонию. Артистка рассказала о сложных процедурах в больнице.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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