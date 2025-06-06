Казнет обсуждает, на кого похожа дочь Макпал Исабековой
Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова порадовала подписчиков солнечными кадрами с недавнего отпуска за рубежом вместе с ее матерью и детьми, сообщает Zakon.kz.
Фото, опубликованные в Instagram, вызвали большой интерес поклонников к маленькой дочери певицы – Илае.
Фото: Instagram/makosyai
Ее лицо звездная мама так и не показала. Однако это не умаляет интереса поклонников к ее внешности.
Фолловеры в комментариях выясняют, на кого похожа малышка. Макпал до этого говорила, что у дочери зеленые глаза и кудряшки. Поэтому одна из подписчиц выдвинула версию:
"Я так предполагаю, что доча – просто женская версия Тео".
Ранее Баян Алагузова показала детское фото мужа.
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