Казнет обсуждает, на кого похожа дочь Макпал Исабековой

Казахстанская певица Макпал Исабекова порадовала подписчиков солнечными кадрами с недавнего отпуска за рубежом вместе с ее матерью и детьми, сообщает Zakon.kz.

Фото, опубликованные в Instagram, вызвали большой интерес поклонников к маленькой дочери певицы – Илае.

Фото: Instagram/makosyai

Ее лицо звездная мама так и не показала. Однако это не умаляет интереса поклонников к ее внешности.

Фолловеры в комментариях выясняют, на кого похожа малышка. Макпал до этого говорила, что у дочери зеленые глаза и кудряшки. Поэтому одна из подписчиц выдвинула версию:

"Я так предполагаю, что доча – просто женская версия Тео".

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