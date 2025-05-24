Макпал Исабекова рассказала о сложных процедурах в больнице

Казахстанская певица Макпал Исабекова вернулась из заграничной поездки, вскоре оказавшись в больнице вместе с дочерью Илаей. У ребенка диагностировали пневмонию, сообщает Zakon.kz.

Артистка уверена, причиной осложнений стали работающие кондиционеры. Сейчас Макпал делает все для скорейшего выздоровления ребенка. По ее словам, няня привезла необходимые вещи в больницу, поэтому у нее появилось немного времени на свои дела, но все внимание сейчас – только на Илае.

Также Исабекова поделилась с подписчиками трудностями тех процедур, через которые проходит ее ребенок:

"Сложнее всего дается ингаляция. Через сопли, слезы. Крики, ор. Привязав Илаю крепко к коляске, держа ей руки и голову, с горем пополам делаю ее".

Фото: Instagram/makosyai

Певица призналась, что в такие моменты действует "как солдат".

"Я понимаю, что надо, как бы мне ни было жалко дочь. Я просто делаю то, что нужно. Сама удивляюсь своей жесткости. Правда, у вас как, девочки?", – спросила она подписчиц.

Ранее стало известно, что Филиппа Киркорова тоже госпитализировали.