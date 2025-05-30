От азарта до отчаяния: премьера "Хабара" вскрыла реальность лудомании

Агентство "Хабар" в рамках своего 30-летия продолжает цикл документальных фильмов, поднимающих важнейшие социальные вопросы.

Очередная работа – "Ставка на жизнь", автором которой выступил Саби Байбусинов, – стала пронзительным взглядом на одну из самых болезненных тем нашего времени: игровую зависимость.

Фильм основан на реальных историях лудоманов – тех, кто потерял деньги, семьи, здоровье, а порой и надежду. Герои картины делятся тем, о чем обычно молчат. Через личные признания и столкновения с системой зритель оказывается лицом к лицу с проблемой, которая уже давно вышла за пределы казино и букмекерских контор – в смартфоны, в повседневную жизнь, в молодежь.

Предпоказ состоялся 29 мая и собрал широкий круг гостей: депутатов, блогеров, журналистов, психологов, общественных деятелей, студентов. После просмотра состоялось активное обсуждение, в ходе которого депутаты подчеркнули необходимость системного подхода в борьбе с лудоманией. Звучали предложения об усилении профилактической работы среди молодежи, расширении доступа к психологической и консультативной помощи, а также о важности информационных кампаний, формирующих общественную нетерпимость к этой зависимости.

"Игровая зависимость – это трагедия, которая может разрушить судьбы, семьи и целые жизни. Особенно страшно, что все чаще в нее попадают молодые люди. Именно поэтому так важно поднимать такие темы открыто, честно, профессионально. Фильм "Ставка на жизнь" – это не просто рассказ, это шанс. Если благодаря этому проекту нам удастся спасти хотя бы одного человека, значит, он уже оправдал свое существование. Мы должны продолжать говорить об этом громко и добиваться реальных изменений", – подчеркнул депутат Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин.

"Мы долго добивались принятия закона, направленного против лудомании. И нас в этом поддержал глава государства. Он прямо сказал: в Казахстане около 400 тысяч человек страдают от игровой зависимости. Это колоссальная цифра. Мы не имеем права оставлять этих людей один на один с бедой. Сейчас таким людям оказывается консультативная и психологическая помощь. Но закон – это только инструмент. Главное – менять общественное сознание", – добавил депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев.

Проект стал продолжением юбилейного документального цикла Агентства "Хабар", открытого ранее фильмом о депрессии. Каждая работа в этом цикле – это не просто кино, а социальный манифест, призванный разорвать тишину вокруг того, что долго замалчивалось.

"Наша миссия – говорить о самом главном, о том, что действительно трогает и волнует людей. Темы, которые мы поднимаем, требуют не просто освещения, а откровенного, глубокого диалога с обществом. Проект "Ставка на жизнь" – это не просто телепрограмма, это отчаянный крик о помощи от тех, кто оказался в смертельной ловушке зависимости. Мы не можем оставаться в стороне", – отметил председатель правления Агентства "Хабар" Кемелбек Ойшыбаев.

Телевизионная премьера документального фильма "Ставка на жизнь" состоится 8 июня в 21:00 на телеканале "Хабар".

Партнерский материал