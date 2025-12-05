#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Тауекель Мусилим с семьей показал солнечные моменты жизни у моря

Таукель Муслим с семьей , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 18:48 Фото: instagram/mahonti__
Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима порадовала подписчиков новой серией уютных снимков из Турции, сообщает Zakon.kz.

Махаббат Муселим выложила в своем Instagram карусель с семьей. Она показала теплые моменты, снятые на солнечном пляже Аланьи, где семья провела несколько месяцев. На кадрах Тауекель нежно обнимает жену, играет с сыновьями.

"Пусть все детки на Земле будут здоровы и счастливы. Мы, родители, должны делать для этого все возможное. P.S.: Всего год назад нас было четверо, а теперь уже пятеро. Дети так быстро растут… Хочется запечатлеть каждое мгновение", – написал Махаббат под фото.

На кадрах босые мальчишки бродят по песку у воды. Фотографии с запахом соли и смех детей привели подписчиков в восторг. Как отметили казахстанцы в комментариях, атмосфера тихого семейного счастья пронизывает буквально каждый кадр.

Ранее мы сообщали, что Турсен Алагузов раскрыл секреты гармоничных отношений с Баян Алагузовой.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
