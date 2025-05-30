Похорошевшая после развода с Бондарчуком Паулина Андреева восхитила фанатов

Пользователи соцсетей обратили внимание на свежую публикацию российской актрисы Паулины Андреевой, которая после развода с режиссером Федором Бондарчуком, по мнению фанатов, заметно преобразилась, сообщает Zakon.kz.

Новые фото 30 появились в Instagram звезды.

"Лето и туфли", – написала Андреева под постом.

Подписчики восхитились красотой актрисы:

Красоту надо фотать миллиард раз, она быстро проходит!

Мисс совершенство!

Лето жаркое, туфли шикарные, Вы роскошная!

Паулина Андреева и Федор Бондарчук 21 марта объявили о разводе после девяти лет совместной жизни.

Они официально поженились в сентябре 2019 года и воспитывают сына Ивана, родившегося в 2021 году. По информации СМИ, причиной разрыва стали различия в характерах и образе жизни супругов: Андреева предпочитает спокойную обстановку, в то время как Бондарчук любит шумные компании. Кроме того, сообщается о творческих разногласиях, связанных с желанием Андреевой сосредоточиться на режиссуре и сценарной работе, что требовало значительных финансовых вложений.

