#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
510.81
578.59
6.51
Культура и шоу-бизнес

Похорошевшая после развода с Бондарчуком Паулина Андреева восхитила фанатов

Паулина Андреева , фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 01:11 Фото: Instagram/ _paulina_andreeva_
Пользователи соцсетей обратили внимание на свежую публикацию российской актрисы Паулины Андреевой, которая после развода с режиссером Федором Бондарчуком, по мнению фанатов, заметно преобразилась, сообщает Zakon.kz.

Новые фото 30 появились в Instagram звезды.

"Лето и туфли", – написала Андреева под постом. 

Подписчики восхитились красотой актрисы: 

  • Красоту надо фотать миллиард раз, она быстро проходит!
  • Мисс совершенство!
  • Лето жаркое, туфли шикарные, Вы роскошная!

Паулина Андреева и Федор Бондарчук 21 марта объявили о разводе после девяти лет совместной жизни. 

Они официально поженились в сентябре 2019 года и воспитывают сына Ивана, родившегося в 2021 году. По информации СМИ, причиной разрыва стали различия в характерах и образе жизни супругов: Андреева предпочитает спокойную обстановку, в то время как Бондарчук любит шумные компании. Кроме того, сообщается о творческих разногласиях, связанных с желанием Андреевой сосредоточиться на режиссуре и сценарной работе, что требовало значительных финансовых вложений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Тауекел Мусилим опубликовал трогательное видео с женой и третьим сыном
Культура и шоу-бизнес
18:21, 30 мая 2025
Тауекел Мусилим опубликовал трогательное видео с женой и третьим сыном
"Как в сказке": соцсети взбудоражены роликом богатейшего азербайджанца из Мангистау
Культура и шоу-бизнес
18:20, 30 мая 2025
"Как в сказке": соцсети взбудоражены роликом богатейшего азербайджанца из Мангистау
Казахстан стал центром сюжета в международном сериале. Смотрите "Миссия "Бесконечность"" на MEGOGO
Культура и шоу-бизнес
15:46, 30 мая 2025
Казахстан стал центром сюжета в международном сериале. Смотрите "Миссия "Бесконечность"" на MEGOGO
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: