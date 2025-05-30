Похорошевшая после развода с Бондарчуком Паулина Андреева восхитила фанатов
Фото: Instagram/ _paulina_andreeva_
Пользователи соцсетей обратили внимание на свежую публикацию российской актрисы Паулины Андреевой, которая после развода с режиссером Федором Бондарчуком, по мнению фанатов, заметно преобразилась, сообщает Zakon.kz.
Новые фото 30 появились в Instagram звезды.
"Лето и туфли", – написала Андреева под постом.
Подписчики восхитились красотой актрисы:
- Красоту надо фотать миллиард раз, она быстро проходит!
- Мисс совершенство!
- Лето жаркое, туфли шикарные, Вы роскошная!
Паулина Андреева и Федор Бондарчук 21 марта объявили о разводе после девяти лет совместной жизни.
Они официально поженились в сентябре 2019 года и воспитывают сына Ивана, родившегося в 2021 году. По информации СМИ, причиной разрыва стали различия в характерах и образе жизни супругов: Андреева предпочитает спокойную обстановку, в то время как Бондарчук любит шумные компании. Кроме того, сообщается о творческих разногласиях, связанных с желанием Андреевой сосредоточиться на режиссуре и сценарной работе, что требовало значительных финансовых вложений.
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