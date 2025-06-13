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Культура и шоу-бизнес

Тяжелый люкс: Федора Бондарчука подозревают в романе со светской дамой

Федора Бондарчука подозревают в романе со светской дамой, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 20:39 Фото: Instagram/fedor_.bondarchuk/pollyhey
Известного режиссера Федора Бондарчука подозревают в романе с соосновательницей бренда 2Mood Полиной Подплетенной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Экспресс Газета" со ссылкой на инсайдера, пару видели вместе, у них романтические отношения.

"Подслушала свежие тусовочные сплетни. Говорят, что Федор Бондарчук оправился от развода и даже завел себе новую зазнобу. На этот раз не актрису, а светскую даму. Я бы даже сказала, тяжелый люкс", – заявил инсайдер издания.

Отметим, что в конце марта российская актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук объявили о разводе после девяти лет совместной жизни.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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