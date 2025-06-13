Тяжелый люкс: Федора Бондарчука подозревают в романе со светской дамой

Известного режиссера Федора Бондарчука подозревают в романе с соосновательницей бренда 2Mood Полиной Подплетенной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Экспресс Газета" со ссылкой на инсайдера, пару видели вместе, у них романтические отношения.

"Подслушала свежие тусовочные сплетни. Говорят, что Федор Бондарчук оправился от развода и даже завел себе новую зазнобу. На этот раз не актрису, а светскую даму. Я бы даже сказала, тяжелый люкс", – заявил инсайдер издания.

Отметим, что в конце марта российская актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук объявили о разводе после девяти лет совместной жизни.